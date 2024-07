Ángelo Fukuy: de atender mesas en una cevichería a convertirse en un famoso cantante de cumbia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante la década del 2000, Ángelo Fukuy alcanzó la cima en las radios junto a Hermanos Yaipén, mucho antes de iniciar su carrera como solista. Como una de las voces principales de la orquesta, interpretó éxitos como Ojalá que te mueras y Lárgate, que lo catapultaron a la fama rápidamente. "Gracias a Dios, la cumbia me ha dado mucho", reflexiona al recordar una extensa carrera de 18 años, que celebrará en concierto el próximo 27 de julio.



"Me encanta la música desde muy pequeño", comentó en una entrevista con Alan Diez en el programa Así somos de RPP. Continuó diciendo: "No cantaba cumbia, pero sí la escuchaba. Me gustaban las baladas, las rancheras, pero Dios me dio la oportunidad de conocer a personas maravillosas en el camino y a la cumbia".



Ángelo salió de Chiquitoy a los 18 años para estudiar Contabilidad y Finanzas, tras la partida temporal de su padre. "Mi vida cambió cuando llegué a Trujillo", recordó. En la ciudad, encontró trabajo en una cevichería, desempeñándose como mozo, ayudante de cocina y administrador. Paralelamente, la dueña, al enterarse de su talento musical, le propuso dedicar los viernes a un grupo para ganar un dinero extra. Fue entonces cuando llegó su gran oportunidad.

¿Cómo conoció Ángelo Fukuy a Walter Yaipén?

Ángelo Fukuy se dedicó a la cevichería durante aproximadamente cinco años hasta que recibió una visita inesperada de Walter Yaipén. "Llegaron los Hermanos Yaipén, pero yo no sabía quiénes eran. Estaba administrando la cevichería porque los dueños habían viajado a su tierra", recordó.



"Ese día tenía ensayo con el grupo [de la cevichería]. Estábamos cantando Ángeles negros, música de sobremesa. Terminé de ensayar y me llamaron para ver si podía cantar cumbia. Yo no entraba mucho a la cumbia, pero dije sí. Tuve que cantar a capela Me enamoré de ti y Ojitos hechiceros".



Aunque estaba confundido por la situación, el tecladista que lo acompañaba en el ensayo entendía mejor. "Le mencioné que me habían dado su tarjeta y que querían que viajara con ellos a Chiclayo. Él me miró y me dijo: 'Anda, cholo. Son los fundadores de Grupo 5. Allá será, acuérdate de mí'".



A pesar de tener "mucho miedo" de dejar a su madre y a sus dos hermanas, Ángelo llamó a casa con un celular prestado, ya que no tenía uno propio, y le dijo a su mamá que iba a acompañar a un amigo. "Le tuve que decir así para que no se preocupara. Ese fue el momento, nunca lo olvidaré. Me dieron su tarjeta y viajé".

¿Cómo fue el primer concierto de Ángelo Fukuy en Hermanos Yaipén?

Al llegar a Chiclayo con Hermanos Yaipén, Ángelo Fukuy no tuvo tiempo para asimilar las cosas. "Yo pensé que era un casting, pero parece que surgió una presentación ese día y ya no hubo esa conversación pendiente con los señores. Entonces le dijeron a la secretaria que me avisara que vaya directo al evento, ya tenían mi ropa lista y ahí empezó todo", comenta Ángelo.

El primer tema que cantó junto a Hermanos Yaipén fue Que levante la mano. De esa actuación, recuerda que fue accidentada debido a los nervios. "Está en YouTube, me salen unos gallos... porque estaba nervioso, estaba muy nervioso. Hasta la letra tenía a mi costado porque cantar frente a 50, 60 personas y luego 6 mil y 60 mil personas, para mí fue un cambio totalmente abismal".

¿Qué pasó con Ángelo Fukuy tras Hermanos Yaipén?

Ángelo Fukuy continuó en Hermanos Yaipén hasta 2010. Posteriormente, se retiró junto al también cantante Moisés Vega para fundar su propio grupo, Hermanos con Clase. En 2011, pasó a Grupo 5 durante un año y medio antes de regresar brevemente a Hermanos Yaipén.



En 2014, se unió a Pedro Loli, Christian Domínguez y Jonatan Rojas en la Gran Orquesta Internacional. Se retiró en 2021 debido a problemas con Domínguez. Al año siguiente, formó el grupo Zona Libre y actualmente continúa su carrera como solista.

