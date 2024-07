"Me botaron por irresponsable": Marco Antonio hace mea culpa tras recordar su salida del Grupo 5

Con solo 21 años, Marco Antonio Guerrero se perfilaba como una de las grandes voces del Grupo 5. Temas como Eres mi bien, Te vas, Me enamoré de ti y qué, Carta final y Me alejé del amor hacían vibrar al público. Sin embargo, su paso por la orquesta norteña duró poco ya que, de acuerdo con el cantante, su indisciplina hizo que el líder de la banda prescindiera de sus servicios.

"Me botaron por irresponsable", recordó el artista. "Tomaba como todos, pero fue mi irresponsabilidad. Era joven y tenía temas pegados, me aguantaban mucho por todo lo que hacía. Entonces, imagínate, pasando de ganar un sueldo mínimo a ganar un poco más como si fuera ingeniero o abogado".

No obstante, Elmer 'Chico', uno de los líderes del Grupo 5, decidió que Marco Antonio Guerrero no iba más en la orquesta. "Llegaba un poco tarde, me hacía esperar. Comienzas a conocer otro tipo de gente, todos se te acercan. Uno era más joven, más influenciable. 'Chico' se hartó y me dijo ‘Hasta aquí nomás'. Ahí se cerró el ciclo", comentó en el podcast Casa de la cumbia.

¿Cómo ingresó Marco Antonio al Grupo 5?

Después de formar parte de Privados, Danilo Segura, el que era productor musical del grupo en esa época, tenía llegada con Elmer Yaipén. Entonces le mostraron el video del casting de Marco Antonio donde interpretó un tema de Marc Anthony.

“El primer tema que grabé fue Te vas, pero en realidad mi ingreso fue porque estaban buscando cantante, renovando su delantera y le pasaron la voz sobre mí”, mencionó el cantante, quien negó haber sido el reemplazo de Lucho Paz como se había especulado. “Fue una coincidencia, pero sí entré a cantar los temas de Lucho como Morir de amor, Motor y motivo”, agregó.

Marco Antonio recuerda que se mudó a la casa de los Yaipén en el norte y ahí comenzó la aventura con el Grupo 5: “Estuve tres años y medio, creo”. Su etapa en la banda se caracterizó por giras nacionales e internacionales, presentaciones en importantes escenarios y festivales, y una sólida conexión con los fanáticos de la cumbia.

Lucho Paz: "Hay cantantes que se portaron mal con el Grupo 5"

Lucho Paz, el famoso cantante de cumbia, estuvo en el programa Conexión de RPP donde habló sobre la polémica con el Grupo 5. “Estuve un poco decepcionado cuando (el Grupo 5) sacó las canciones donde yo canto porque ingresé al Grupo 5 en 1984, conocí a los fundadores”, señaló.

Seguidamente, Lucho Paz agregó: “Creo que hubo una falta de consideración porque yo fui una persona muy entregada con el Grupo 5, con los padres. En ese tiempo no había internet y trabajábamos a pulso. Íbamos por todo el Perú dándolo todo”.

Por otro lado, mencionó que hubo cantantes de cumbia, siendo muchos de ellos sus amigos, que se portaron muy mal con la orquesta: “Cuando ya se formaron estos chicos cantantes nuevos como Marco Antonio, Lucho Cuéllar, John Kelvin, tantos cantantes que se portaron un poco mal con el Grupo 5”, acotó.

