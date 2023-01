Érika Cecilia Villalobos Arana es una comunicadora, guionista, actriz y cantante peruana. | Fuente: Instagram

A poco de iniciar un nuevo año, la actriz Érika Villalobos compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales donde se despide del 2022. De acuerdo con su comunicado, el 2021 y este han sido los más desafiantes que ha tenido.

“Estimado 2022: Déjame decirte que jamás pensé que me sorprenderías de esa forma. Me has golpeado fuerte por lo que -junto con el 2021- te has ganado el título del año más desafiante de toda mi vida. Pero no te detuviste ahí, no; me diste grandes satisfacciones, enormes, que han cambiado toda la perspectiva acerca de mí misma”, se lee en las primeras líneas.

Asimismo, Érika Villalobos agregó que era necesario pasar por esos momentos, pero eso le ha dado pie a que el 2023 será mejor, ya que tiene grandes proyectos que revelará próximamente.

“Termino creyendo firmemente que debemos animarnos a tomar lo que viene de manera diferente, sorprendernos a nosotros mismos, querernos más, confiar en lo que somos capaces y sonreír junto con los que amamos y con los otros también”, señaló.

Finalmente, Érika Villalobos terminó su mensaje en Instagram dedicando un mensaje a sus seguidores: “De corazón deseo que cada uno de ustedes enfrente -no he dicho espere- este 2023 de una manera más proactiva, empática y optimista. Nos lo merecemos y lo merece nuestro país. Tal vez las cosas empiecen a cambiar. ¿Lo hacemos?”.

Érika Villalobos explica cómo lidia con la presión mediática

En abril pasado, Érika Villalobos fue invitada al programa "Ventana" del comunicador Carlos Orozco. Casi al finalizar la entrevista, de casi una hora, ella detalló cómo iba a afrontar el hostigamiento de cierto sector de la prensa de espectáculos, que espera tener sus declaraciones sobre el 'ampay' a Aldo Miyashiro.

"Si yo quiero no contesto, es lo que normalmente hago, a mí no me gusta hablar de mi vida, la gente piensa que yo tengo que darles una explicación, yo no he sido escogida por el pueblo, quizá un político, yo no, yo siempre hablo de mi vida cuando quiero hablar", manifestó.

Si bien aseguró que puede lidiar con la presión mediática, aclaró que el panorama puede cambiar cuando "se meten" con su familia. "Me molesta cuando se meten con mi familia, cuando graban a mis hijos, se paran afuera de la puerta de mi casa, con mis hijos no, ahí sí puedo perder los papeles", agregó.

Respecto a las especulaciones que venían produciéndose sobre su situación matrimonial con Aldo Miyashiro, Érika Villalobos recomendó al público exigir información verdadera y no creer todo lo que oyen.

"No simplemente porque alguien lo dijo en la televisión es verdad, me refiero a ciertas cosas, hay algunas que son evidentes, pero hay otras que la gente se las cree solo porque alguien las dijo en televisión y la mayoría de veces no es verdad".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.