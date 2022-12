Melissa Paredes sigue en el ojo de la tormenta después de su polémica separación con Rodrigo Cuba tras el 'ampay' con el bailarín Anthony Aranda. | Fuente: Instagram

Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes, se mostró emocionado de regresar a la pista de baile de ‘El gran show’ en la etapa final. A pesar de que la modelo quedó en quinto lugar, el bailarín confesó que está feliz de regresar al lugar donde conoció a su enamorada.

“Feliz, esa pista tiene una energía hermosa y es una adrenalina que cualquier persona que tiene esta pasión (el baile), la recomiendo pasar... Ella (por Melissa Paredes) desde el día uno que pisó ‘El gran show’ me dijo: ‘amor en la final, porque sé que llegaré a la final me voy a esmerar, me encantaría que me acompañes’. Yo le dije: ‘Yo feliz’”, dijo.

Por otro lado, tras su aparición en ‘El gran show’, no descaró regresar al programa y espera que Gisela Valcárcel lo convoque para las próximas temporadas.

“Esta pista a mí me encanta y es una gran ventana para todos los artistas, feliz las veces que sea necesario estaré pisando esta pista”, agregó para América Tv. Cabe resaltar que Anthony Aranda y Melissa Paredes dieron un paso al costado del reality luego de protagonizar un 'ampay' mientras ella estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes defiende a Anthony Aranda

A pesar de que un programa previo a la final de ‘El Gran Show’, Melissa Paredes y Ethel Pozo se abrazaron dando a entender que habían limado asperezas, todo parece indicar que no es así.

Luego de que la hija de Gisela Valcárcel no estuviera de acuerdo que Anthony Aranda sea su pareja en el último episodio del show de baile, la modelo se refirió a estas declaraciones asegurando que ella “no es nadie para juzgar”.

"¿Quién es ella para decir qué es correcto o no? ¿Es Dios? ¿Quién es para juzgar? Eso me parece fuera de lugar", dijo Melissa Paredes para ‘Amor y fuego’. “(Ethel dice) ‘Ay me encantaría que aquí esté Óscar del Portal, me gustaría tener a todos’, pero a mí no porque soy mujer. Me parece un poco machista”, agregó.

Como se recuerda, Melissa Paredes estuvo con Anthony Aranda estando casada con Rodrigo Cuba y esta acción le costó el puesto como conductora de ‘América hoy’ y fue retirada de la temporada anterior de ‘El Gran Show’.



Por ello, Ethel Pozo consideró que era una mala idea que Melissa Paredes lleve a la competencia a Anthony Aranda, porque cree que la polémica de su relación crecerá.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.