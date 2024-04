"Lo conversaremos": Anthony Aranda no descarta invitar a Rodrigo Cuba a su boda con Melissa Paredes

Después de pasar por un breve periodo de separación a principios de año, Melissa Paredes y Anthony Aranda ya tienen fecha para su boda. A pesar de las críticas, la pareja muestra su amor en las redes sociales y ahora están listos para su matrimonio. Han pasado casi un año desde que el bailarín le pidió la mano en Disney, ahora están ultimando los detalles para la boda y las invitaciones ya están listas. Ante eso, ¿Rodrigo Cuba, su exesposo, estará invitado?

Como se recuerda, la pareja comenzó su relación en 2021 después de un 'ampay' cuando Melissa aún estaba casada con el futbolista nacional. Esto desencadenó una disputa legal por la custodia de su hija; sin embargo, lograron resolver sus diferencias a través de terapia psicológica con sus respectivas nuevas parejas: Aranda y Ale Venturo. Incluso, actualmente se les ha visto juntos en eventos en los que participa su hija.

Ante la pregunta de si invitarán a Rodrigo Cuba a su boda, Anthony Aranda comentó a América Espectáculos que aún no han finalizado las invitaciones y que tendrán que discutirlo con Melissa. "Tendríamos que conversarlo con Meli, todavía no hemos cerrado las invitaciones, hay mucha gente que tenemos que ver si invitamos o no invitamos", dijo el bailarín, sin descartar la posibilidad de invitarlo, ya que mantienen una buena relación.

La reconciliación de Melissa Paredes y Anthony Aranda

Melissa Paredes y Anthony Aranda anunciaron su separación el 20 de enero pasado. Sin embargo, para sorpresa de sus seguidores, una semana después confirmaron que se estaban dando una segunda oportunidad a su relación. "Sé que tenemos cosas que mejorar, pero juntos podemos lograrlo", escribió la modelo en sus redes sociales.

La pareja compartió imágenes de una romántica escapada a la playa, dejando en claro que su amor está más fuerte que nunca. En una de sus publicaciones, Aranda escribió: "Nos amamos y hoy más que nunca queremos gritarlo al mundo (...) Seguiremos adelante con todos nuestros maravillosos planes y trabajaremos en nosotros mismos para ser mejores cada día. Te amo".

Por su parte, Melissa Paredes expresó: "Un hermoso día familiar con mis amores. La felicidad reside en esos pequeños momentos que quedan marcados para toda la vida. Me haces muy feliz, amor, y sé que tenemos áreas de mejora, pero juntos podemos superarlo. No hay nada mejor que estar juntos".

Anthony Aranda no le perdonaría una infidelidad a Melissa Paredes

En junio de 2023, el bailarín profesional reveló que habló seriamente con la actriz y conversaron de que, si llega a pasar, terminarían su romance:

“En mi caso con Meli lo tenemos claro. Ninguno de los dos perdonaría una infidelidad. Creo que no lo perdonaríamos los dos. El día que no nos sintamos cómodos uno del otro, ser sinceros y seguir adelante. Igual el tiempo siempre te da la razón, saquen sus propias conclusiones”, dijo Anthony Aranda para Mande quien mande en ese entonces.

