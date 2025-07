Antonio Pavón en 'El valor de la verdad': las preguntas que responderá en el temido sillón rojo

El extorero español regresa al programa de Beto Ortiz para hablar de sus romances con Sheyla Rojas, Paula Manzanal y más. También responderá sobre su faceta como padre.

Este domingo, Antonio Pavón volverá al temido sillón rojo de El valor de la verdad (EVDLV) y revelará detalles de su agitada vida amorosa. El extorero español recordará algunos de sus romances mediáticos más sonados, con figuras como Sheyla Rojas, Andrea San Martín y Paula Manzanal, además de confesar una inesperada cercanía con el ‘Zorro Zupe’.

“Es un clásico de El valor de la verdad. Él nos ha dado un programa redondo que ustedes, por supuesto, van a disfrutar”, adelantó el conductor Beto Ortiz. Por su parte, Pavón, de 43 años, aseguró: “Estoy listo para contarlo todo. Estoy un poco nervioso. Le tengo más miedo a las preguntas de Beto que a un toro bravo”.

Pavón estará en el programa acompañado por su pareja Joi Sánchez, sus amigos Carlos ‘Tomate’ Barraza y Hans Caiazza, quienes estarán atentos para evitar que el extorero responda una pregunta demasiado comprometedora. Esta será la segunda vez que Antonio se siente en el sillón rojo, tras su participación en marzo de 2016, durante la cuarta temporada.

¿Qué preguntas responderá Antonio Pavón?

Según los avances del programa, Pavón hablará sobre sus relaciones pasadas y responderá preguntas como: “¿Le fuiste infiel a Sheyla Rojas con Andrea San Martín?” o “¿Tuviste un affaire con Paula Manzanal?”. También enfrentará interrogantes más personales, como: “¿Arriesgaste tu vida por tu hijo?” y “¿Has estado con más de mil mujeres?”.

“Hasta que este niño no lo vea andando, no voy a parar. Y te juro que eso fue lo peor que me pudo pasar en mi vida: estar separado de mi hijo un año y medio. Eso fue terrorífico”, se le escucha decir en uno de los adelantos.

Otras preguntas que deberá responder son: “¿Tuviste un affaire con el ‘Zorro Zupe’?”, “¿Has dejado de ser mujeriego?” y “¿Has estado con más de 1000 mujeres?”. Antonio responde sin tapujos: “Mi etapa de soltero la he disfrutado muchísimo”.

Antonio Pavón y Beto Ortiz durante las grabaciones de 'El valor de la verdad'.Fuente: Instagram: @elvalordelaverdadoficial

¿Cuándo ver a Antonio Pavón en El valor de la verdad?

El episodio completo con Antonio Pavón se emitirá este domingo 6 de julio a las 10 p.m. a través de Panamericana Televisión y también estará disponible en el canal oficial del programa en YouTube. El español se sumará así a una larga lista de invitados que incluye a Lucy Bacigalupo, Pablo Heredia, Darinka Ramírez, Ducelia Echevarría, Ricky Trevitazzo y Jonathan Maicelo, entre otros.

