"Vino a contar con cuántas más engañó a Sheyla": Magaly Medina arremete contra Antonio Pavón

Antonio Pavón será el próximo invitado en el programa El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Magaly Medina criticó duramente a Antonio Pavón por volver a participar en El valor de la verdad y seguir hablando de su pasada relación con Sheyla Rojas. La popular ‘Urraca’ arremetió contra el empresario español por otra vez sentarse en el sillón rojo y contarle a Beto Ortiz detalles de su intimidad con Rojas y otras exparejas.

“Ahora, desde España, vino de visita y así de pasadita nomás Antonio Pavón, pero yo digo ¿Por qué venir a contar después de tantos años con cuántas más (mujeres) le fue infiel a Sheyla Rojas? No sé. Yo no entiendo cuál es la razón, motivo, circunstancia (de estar en El valor de la verdad)”, sostuvo la conductora de Magaly TV: La Firme.

En ese sentido, Magaly volvió a cuestionar que haya hombres que hablen de sus intimidades con mujeres en el pasado para ganar dinero.

“Lo único que están haciendo los hombres ahora es ganarse 25 mil soles y contar cosas que ya pasaron y que ellas mismas dieron pie para eso”, acotó.

Del mismo modo, la comunicadora consideró que las invitadas mujeres ganen más dinero que los hombres. “Yo creo que las mujeres que se sentaron en El valor de la verdad ganaron más plata de lo que están ganando estos”, exclamó.

“Ahora resulta que ellos también cuentan todo, hasta sus notas íntimas, mientras que hace unos años se escandalizaban porque las chicas hablaban de lo mismo y hasta se llevaban 50 mil soles por calificar el desempeño de los hombres”, añadió Medina.

Antonio Pavón hablará de su expareja Sheyla Rojas en el programa El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (_sheyoficial)

Antonio Pavón estará otra vez en 'El valor de la verdad'

Antonio Pavón estará otra vez en El valor de la verdad. El extorero español hablará sobre su supuesta infidelidad a Sheyla Rojas con Andrea San Martín. Además de contar un ‘affaire’ que habría tenido con Ricardo Zúñiga, conocido como ‘Zorro Zupe’.

"¿Le fuiste infiel a Sheyla Rojas con Andrea San Martín?", es la primera pregunta mostrada en el adelanto. Por otra parte, Pavón reveló que “empezó a sentir amor” sin dar a conocer el nombre de la persona. “¿O sea que de Sheyla no te enamoraste? “, le pregunta Beto Ortiz a Pavón, quien deja salir un profundo suspiro.

La expareja de Sheyla Rojas se quebró al hablar de su hijo y confesar que alguna vez “arriesgó su vida” por él. “Hasta que este niño no lo veo andando, no voy a parar. Y te lo juro que eso fue lo peor que me pudo pasar en mi vida. Estuve separado de mi hijo un año y medio. Eso fue terrorífico”, expresó.

“¿Tuviste un affaire con el ‘Zorro Zupe’?”, fue la pregunta expuesta por el polígrafo dejando en shock a los invitados de Antonio Pavón, quien empezó a contar sobre una noche “de lujuria”.

Cabe resaltar que Antonio Pavón ya estuvo en El valor de la verdad. Su última aparición fue el 19 de marzo de 2016 donde el español confirmó que le fue infiel a Sheyla Rojas con Milett Figueroa y reveló un acercamiento con Melissa Loza.

Antonio Pavón mantiene una relación con la modelo trujillana Joi Sánchez. | Fuente: Instagram (antoniopavongalan)

Antonio Pavón habló de supuesto embarazo de Sheyla Rojas

Días atrás, Antonio Pavón decidió responder sobre el supuesto embarazo de Sheyla Rojas y la posibilidad de que su hijo Toñito, de 12 años, tenga un hermanito.

Fue ante las cámaras de Amor y fuego que el español de 43 años negó conocer si su expareja espera un hijo con el empresario Sir Winston. "No que yo sepa, no está embarazada. Yo la vi delgada y fuerte. Ella es deportista", declaró.

Ante la pregunta de si saludaría a Sheyla Rojas en caso se confirma un embarazo, Pavón mencionó que no dudaría en comunicarse con ella para felicitarla. "Me encantaría que Antoñito tenga un hermanito o una hermanita mexicana", mencionó.

Cabe recordar que Antonio Pavón mantiene una relación con Joy Sánchez, una modelo y psicóloga trujillana de 33 años. Ambos iniciaron su romance el 2018 y han hablado de pedidos de matrimonio en algunas ocasiones frente a cámaras. No obstante, la pareja aseguró que aún espera el momento adecuado para unir sus vidas.

