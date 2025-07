Antonio Pavón en 'El valor de la verdad': Sheyla Rojas, Andrea San Martín, 'Zorro Supe' y más revelaciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Antonio Pavón será el próximo invitado en el programa El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Antonio Pavón será el próximo invitado en El valor de la verdad. El extorero español se sentó en el sillón rojo, junto a Beto Ortiz, para hablar sobre su supuesta infidelidad a Sheyla Rojas con Andrea San Martín. Además de contar la dura separación de su hijo Toñito y un sorpresivo ‘affaire’ que habría tenido con Ricardo Zúñiga, conocido como ‘Zorro Zupe’.

El programa concurso compartió el adelanto en sus redes sociales donde Antonio Pavón aparece contestando la pregunta: “¿Le fuiste infiel a Sheyla Rojas con Andrea San Martín?”.

Posteriormente, la popular figura televisiva reveló que “empezó a sentir amor” sin dar a conocer el nombre de la persona. “¿O sea que de Sheyla no te enamoraste?“, le pregunta Beto Ortiz a Pavón, quien deja salir un profundo suspiro.

En otro momento, la expareja de Sheyla Rojas se quebró al hablar de su hijo y confesar que alguna vez “arriesgó su vida” por él. “Hasta que este niño no lo veo andando, no voy a parar. Y te lo juro que eso fue lo peor que me pudo pasar en mi vida. Estuve separado de mi hijo un año y medio. Eso fue terrorífico”, expresó.

Antonio Pavón mantiene una relación con la modelo trujillana Joi Sánchez. | Fuente: Instagram (joisanchezm)

¿Antonio Pavón tuvo un ‘affaire’ con el Zorro Zupe?

Las impactantes preguntas de El valor de la verdad trajeron a Antonio Pavón los recuerdos de una supuesta escena “caliente” sobre algún suceso de su vida íntima. “Está caliente esta pregunta”, señala Ortiz. “Más caliente que eso ufff”, respondió Pavón.

“¿Tuviste un affaire con el ‘Zorro Zupe’?”, fue la pregunta expuesta por el polígrafo dejando en shock a los invitados de Antonio Pavón, quien empezó a contar sobre una noche “de lujuria”. “Esa fue una noche de juerga y en la oscuridad. Hubo mucha lujuria. En mi etapa de soltero la he disfrutado y vivido muchísimo”, comentó.

Finalmente, Antonio Pavón se mostró riéndose ante las preguntas que le hacía el periodista en el programa. “Me estoy acordando de aquel momento”, sostuvo. “Te quiero mucho y I’m sorry. Como yo le digo: ‘Puchi’, te quiero”, concluyó el exintegrante de Combate.

Antonio Pavón hablará de su expareja Sheyla Rojas en el programa El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (_sheyoficial)

Antonio Pavón habló de supuesto embarazo de Sheyla Rojas

Días atrás, Antonio Pavón decidió responder sobre el supuesto embarazo de Sheyla Rojas y la posibilidad de que su hijo Toñito, de 12 años, tenga un hermanito.

Fue ante las cámaras de Amor y fuego que el español de 43 años negó conocer si su expareja espera un hijo con el empresario Sir Winston. "No que yo sepa, no está embarazada. Yo la vi delgada y fuerte. Ella es deportista", declaró.

Ante la pregunta de si saludaría a Sheyla Rojas en caso se confirma un embarazo, Pavón mencionó que no dudaría en comunicarse con ella para felicitarla. "Me encantaría que Antoñito tenga un hermanito o una hermanita mexicana", mencionó.

Cabe recordar que Antonio Pavón mantiene una relación con Joy Sánchez, una modelo y psicóloga trujillana de 33 años. Ambos iniciaron su romance el 2018 y han hablado de pedidos de matrimonio en algunas ocasiones frente a cámaras. No obstante, la pareja aseguró que aún espera el momento adecuado para unir sus vidas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis