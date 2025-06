Darinka Ramírez en 'El valor de la verdad': todas las revelaciones sobre Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia, Xiomy Kanashiro y más

Darinka Ramírez se sentó por primera vez en El valor de la verdad y compartió detalles íntimos de su relación con Jefferson Farfán, entre otras revelaciones.

La empresaria Darinka Ramírez se sentó por primera vez en el sillón rojo de El valor de la verdad para responder sin filtros sobre su vida personal y, especialmente, sobre su pasada relación con el exfutbolista Jefferson Farfán, padre de su hija. “Voy a contestar todas las preguntas”, advirtió minutos antes de comenzar el programa conducido por Beto Ortiz.

Durante la emisión, Ramírez abordó temas delicados relacionados con su vínculo con Farfán. Según indicaron previamente los conductores de La noche habla, su participación prometía declaraciones contundentes y detalles nunca antes contados, entre ellos información sobre otras figuras del fútbol peruano.

Acompañada por sus amigos Brigitte y Gabo —quienes esperaban atentos en el sillón blanco para apoyarla en caso de una pregunta comprometedora—, Darinka confesó sentirse “un poco nerviosa” al inicio. No obstante, aseguró estar dispuesta “a seguir con el propósito con el que se ha llegado aquí”.

Las preguntas incómodas sobre Jefferson Farfán

En los avances del programa se anticiparon algunas de las preguntas que Darinka Ramírez respondería ante el polígrafo, como: “¿Te pidió Jefferson Farfán una prueba de paternidad?”, “¿Te humillaba Jefferson Farfán?” y “¿Te enteraste de que Jefferson Farfán estuvo con Xiomy Kanashiro y Delany López al mismo tiempo que te iba a visitar?”.

“Nos ha contado un poco la historia de su relación y nos permite conocer aspectos inéditos de un ídolo del fútbol como Farfán”, comentó Beto Ortiz al inicio del programa.

La denuncia por violencia psicológica y la respuesta de Farfán

En abril de este año, Darinka Ramírez denunció a Jefferson Farfán por presunta violencia psicológica. La acusación fue conocida públicamente antes de ser notificada oficialmente al exfutbolista, quien no tardó en responder mediante un comunicado en sus redes sociales.

“He tomado conocimiento, a través de los medios de comunicación, de una denuncia por presunta violencia familiar realizada por la señora Darinka Ramírez en mi contra, la cual, si bien aún no me ha sido notificada, rechazo enfáticamente por falsa e infundada. No solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere”, señaló Farfán.

En ese mismo pronunciamiento, Farfán también cuestionó otras declaraciones de Ramírez. Afirmó que la conoció en 2022, y negó que su primer encuentro haya ocurrido en 2020. “Es falsa su afirmación de habernos conocido el 2020, por lo que deberá probarlo”, indicó.

Las preguntas que respondió Darinka Ramírez en El valor de la verdad

¿Te pidió Jefferon Farfán hacerse una prueba de ADN?

No (verdad) ¿Te pidió sexo Farfán mientras estabas en cinta?

Sí (verdad) ¿Te dijo Farfán que no firmaría a su hija para evitarte el calvario que vivió con Yahaira?

Sí (verdad) ¿Fue a verte Farfán el día que nació tu hija?

No (verdad) ¿Te decía Farfán que era selectivo con las mujeres?

Sí (verdad) ¿Te visitaba Farfán solo de noche para que no hubiera testigos?

Sí (verdad) ¿Te engañó Farfán con Denaly López?

Sí (verdad)

¿Te prometió Jefferson comprarte un departamento?

Sí (verdad) ¿Viste el depósito a Xiomy en el celular de Farfán?

Sí (verdad) ¿Te dijo Farfán que no tenía plata?

Sí (verdad) ¿Lloraste por Farfán?

Sí (verdad) ¿Te regaló Farfán 18 mil soles?

Sí (verdad)

¿Vio tu hija como Jefferson te insultaba?

Sí (verdad)

¿Llevaste a tu hija al psicólogo por el incidente con Farfán? (la formula Laura Borlini)

Sí (verdad)

¿Te afectó que te dijeran vividora e interesada?

Sí (verdad)



