Antonio Pavón y la pregunta que esquivó sobre el 'Zorro Zupe' en 'El valor de la verdad'

El extorero y personalidad de televisión sorprendió con confesiones sobre sus romances con conocidas figuras del espectáculo, pero hubo una pregunta que logró evitar.

El último domingo, Antonio Pavón encendió El valor de la verdad (EVDLV) con una serie de confesiones sobre su pasado amoroso. El extorero se sentó en el temido sillón rojo de Beto Ortiz para hablar de sus romances con Sheyla Rojas, Andrea San Martín, Paula Manzanal y más. Sin embargo, hubo una pregunta que no llegó a responder.

Acompañado por su pareja Joi Sánchez y sus amigos Carlos ‘Tomate’ Barraza y Hans Caiazza, Pavón, de 43 años, se enfrentó —por segunda vez— al sillón rojo para responder preguntas tan personales como: “¿Le fuiste infiel a Sheyla Rojas con Andrea San Martín?” o “¿Lloraste por Sheyla Rojas?”.

La pregunta que no respondió Antonio Pavón

Luego de responder que sí a preguntas como “¿Tuviste un affaire con Paula Manzanal?”, “¿Fue tu actual pareja la primera mujer que te dejó plantado?” y “¿Tuviste un romance con Alexandra Hörler?”, llegó el momento de la pregunta 10, que según Beto Ortiz “está caliente”.

"¿Tuviste un affaire con el 'Zorro Zupe'?", preguntó el conductor. De inmediato, Carlos ‘Tomate’ Barraza presionó el botón rojo para bloquear la respuesta. "Tomate, no puedes hacer esto en este momento. Expreso mi protesta en nombre del público peruano", reclamó Beto. "Lo siento, Humberto, pero es necesario", respondió Barraza.

Ante la situación, Pavón reaccionó entre risas. "¿Y tú por qué te ríes?", le preguntó Beto. "Porque me estoy acordando de aquel momento", dijo el torero, sin dar más detalles. "Zorrito, te quiero mucho. Puchis, te quiero", agregó, enviando un saludo a Ricardo Zúñiga Peña, recordada personalidad de la televisión.

Antonio Pavón en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz.Fuente: Instagram: @elvalordelaverdadoficial

¿Antonio Pavón fue un mal padre?

La pregunta de respaldo fue: “¿Fuiste un mal padre?”. Antonio respondió que sí, y explicó: “Desde que eres padre, empiezas a tener un comportamiento más correcto, o lo más correcto posible”.

También recordó: “Hubo un momento en mi vida en que no tenía ingresos, llegué a estar en bancarrota, pero nunca dejé de pagar la pensión alimenticia de mi hijo, lo que buenamente pude”.

Asimismo, habló de los desacuerdos que tuvo con Sheyla Rojas respecto a la manutención del niño que comparten: “Cuando las parejas rompen de mala manera y están continuamente intentando hacerse daño, utilizando a los hijos y todo eso... eso es terrorífico”.

Sin embargo, aseguró que nunca fue un padre ausente: “Es algo que me deja tranquilo, porque sé que siempre he estado presente para mi hijo. En los momentos más difíciles de su vida he estado ahí, y cada vez quiero ser mejor papá. Todo por mi hijo”, concluyó.

