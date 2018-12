Antonio Pavón fue citado por la Policía de Extranjería y teme ser separado de su hijo ante una posible expulsión

Antonio Pavón fue citado por la Policía de Extranjería tras la difusión de audios con expresiones racistas. | Fuente: GRUPORPP | Fotógrafo: GRUPO RPP / Marcos Reátegui E.

Antonio Pavón reveló que fue citado junto con Aneth Acosta por la Policía de Extranjería, debido a que ambos forman parte de una investigación tras la difusión de un audio con expresiones racistas por parte del ex torero.

"He ido porque me había citado la Policía de Extranjería porque se ha iniciado un proceso con todo el escándalo este que ha ocasionado la señorita Aneth. Yo reiteré que pedí disculpas públicamente, también reiteré disculpas personalmente. Nunca quise ofender a nadie", dijo Pavón en el programa "Válgame Dios".



Asimismo, el recurrente panelista en programas de espectáculos explicó que sus comentarios fueron hechos en una "conversación privada que no tenía que ser pública". Además, habló sobre una posible expulsión de Perú.

"Si en algún caso ocurriera la expulsión, yo no se lo perdonaría en mi vida porque me separarían de mi hijo que tanto me necesita. Si me da miedo en algún momento una posible expulsión, sería que me separen de mi hijo, no porque me lo merezca porque yo estoy tranquilo de que no soy racista", agregó Antonio Pavón.



Antonio Pavón fue pareja de Sheyla Rojas, con quien tiene un hijo. | Fuente: GRUPORPP | Fotógrafo: GRUPORPP / Carlos Lora S.

¿POR QUÉ CITARON A ANTONIO PAVÓN?

Hace unas semanas, se hizo público en redes sociales un audio donde el ex torero insulta a Aneth Acosta llamándola "india marginal". El mencionado audio se viralizó rápidamente en diversos medios de comunicación y en Internet.

La Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto y ofreció asesoría legal para la afectada. "Las frases ofensivas y discriminatorias constituyen violencia psicológica. Estamos a disposición de la agraviada para brindarle nuestra orientación frente a la agresión sufrida".

Antonio Pavóny Aneth Acosta eran recurrentes panelistas en el programa "En Exclusiva" conducido por Karen Schwarz. Sin embargo, tras la difusión de los audios ambos fueron separados del espacio televisivo indefinidamente.