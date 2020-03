Marco Zunino defiende a exdalinas de Nubeluz. | Fuente: Instagram

Marco Zunino, quien forma parte del elenco del musical “Chicago” en Ciudad de México, se pronunció sobre el informe que presentó Beto Ortiz en su programa “Abre lo ojos” sobre la muerte de la integrante de “Nubeluz”, Mónica Santa María.

El actor sostuvo que a Lilianne 'Lily' Braun y Xiomara 'Xiomy' Xibille, quienes fueron entrevistadas por el periodista, las engañaron, pues les habían asegurado que el enfoque de la entrevista sería por el aniversario de los 30 años del programa infantil.

“Pienso que Beto Ortiz es una persona muy inteligente y no creo que sea necesario que hicieran eso, que es mentir”, sostuvo Marco Zunino en conversación con el diario Ojo.

“(Me invitaron) y lo que te vendían ellos era un homenaje a Nubeluz por los 30 años. Xiomy y Lily se sintieron muy frustradas porque las engañaron. Por último sé sincero con lo que quieres hacer: 'de esto queremos hablar' y tú decides si participas o no, pero no me engañes”, añadió Marco Zunino.

De otro lado, indicó que no participaría de una eventual película de “Nubeluz” porque la consideraría “sensacionalista”.

Después de que se emitiera un programa especial de “Abre los ojos: Vidas secretas” dedicado a la fallecida Mónica Santa María, las recordadas conductoras de “Nubeluz”, Lilianne Braun y Xiomara Xibille, publicaron un comunicado para expresar su desacuerdo con el reportaje, en el que participaron como invitadas, al que han tildado de "engaño".

"Para nosotras ha sido una desagradable sorpresa el enfoque de esta entrevista y sentimos que es una falta de respeto y transparencia por parte del productor ejecutivo Fernando Elizalde, invitarnos a ser parte de este reportaje. Él es el administrador de la cuenta Museo Nubeluz en redes sociales, por esa razón, confiamos y fuimos con la mejor voluntad, sin pensar que seríamos engañadas de esta manera”, señalaron en el comunicado.

Tanto Lilianne Braun y Xiomara Xibille, desconocían que el programa especial de "Abre los ojos: Vidas secretas" se trataría del fallecimiento de Mónica Santa María, quien se suicidó en el 1994.