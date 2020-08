Beto Ortiz se mostró pícaro al hablar sobre el amor. | Fuente: Instagram

Beto Ortiz reapareció en la televisión después de haber estar alejado cuatro meses. En una entrevista con Laura Borlini, él tocó varios temas, entre ellos, el amor. En tono pícaro, el periodista comentó que le encanta estar enamorado, pero “no me pasa hace tiempo”.



“Hace cinco años que no estoy con alguien”, confesó el conductor, en el programa En Exclusiva, para luego citar al escritor Julio Ramón Ribeyro: “La amistad es superior al amor ya que tú puedes seguir siendo amigo de tu amigo, es recíproco, pero te puedes enamorar de quien no te ama”.

Borlini mostró su entusiasmo por que el periodista pronto pueda regresar a la televisión. Como se vio en un adelanto, él también se refirió a la razón por la cual está alejado de la pequeña pantalla desde e programa "Abre los ojos".

“En los canales, suele suceder, que me tienen miedo y eso no me molesta, mejor es que te teman a que me tomen por idiota”, dijo Beto Ortiz, con referencia a que ese fue el principal motivo por el que no regresa a la televisión.

LA CUARENTENA DE BETO ORTIZ

Se recuerda que Beto Ortiz estuvo varado en Estados Unidos, luego de que la pandemia de COVID-19 provocara la cuarentena obligatoria y el cierre de aeropuertos en el mundo. Así es como, el conductor televisivo se vio obligado a trasladarse a Miami, dejando inconclusas sus vacaciones en Nueva York, y tomar un vuelo de emergencia al Perú.

Al pisar suelo peruano, el periodista tuvo que someterse a una prueba del nuevo coronavirus y, para su propio alivio, resultó negativa. Aunque, para respetar los protocolos, se mantuvo dos semanas en cuarentena obligatoria en un hotel limeño.

“Estos últimos días han sido unas peripecias que son para escribir una larga crónica”, contó Ortiz en una entrevista pasada con Magaly Medina.