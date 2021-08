Julinho y Brenda Carvalho mantienen una relación sentimental desde hace 11 años. | Fuente: Instagram / Brenda Carvalho

Una grata sorpresa para la bailarina brasileña Brenda Carvalho. Este jueves, su pareja, el exfutbolista Julinho, aprovechó una secuencia en un programa de televisión para sorprenderla con entregarle un anillo de compromiso tras 11 años de relación.

El hecho ocurrió en "En boca de todos", donde Julinho le dedicó unas románticas palabras a su enamorada. "Mi amor, eres la mujer de mi vida, la persona que escogí para pasar el resto de mi vida, me encanta dormir y despertar a tu lado, me encanta lo que eres, cómo eres", dijo el exjugador.

De acuerdo con el exdelantero del Sporting Cristal, la pandemia de la COVID-19 le sirvió mucho a ambos para "saber quiénes somos". "Nosotros la pasamos bien, vimos película juntos, nos abrazamos, nos reímos, jugamos, por eso es por lo que en este momento este anillo simboliza nuestro amor", manifestó poniéndose de rodillas.

"Te amo más que todo en mi vida, mi princesa, vas a ser siempre mi princesa", añadió Julinho mientras le entregaba un anillo de compromiso a Brenda Carvalho.

Brenda Carvalho compartió la declaración de amor de Julinho en sus redes sociales. | Fuente: Instagram / Brenda Carvalho

"Tengo una relación maravillosa con Julinho"

Antes de que Julinho haga su declaración de amor, a Brenda Carvalho le leyeron las cartas y le vaticinaron un matrimonio para el próximo año. La bailarina se mostró desconfiada de este augurio.

"Creo que el matrimonio es algo muy, muy serio. Yo tengo una relación maravillosa con Julinho, tan linda que a veces me da un poco de miedo ir a un matrimonio y que sea motivo como de malograr la relación o que se termine", indicó.

En enero pasado, Brenda Carvalho dijo al diario Correo que ella y Julinho no tenían la necesidad de casarse para "consolidar" su relación. "Julinho y yo nos sentimos totalmente casados, al 99.99%, porque realmente todo lo hacemos y lo pensamos juntos", sostuvo entonces.

Aunque admitió que ambos tienen "miedo de firmar un papel y que todo cambie", no descartó que en un futuro pasen por el altar. "Ahorita no tenemos planes pero en la vida todo va cambiando. Tampoco voy a ser radical de cerrarme y decir 'no me voy a casar', quién sabe más adelante".