La bailarina Brenda Carvalho denunció el 'hackeo' de sus cuentas ante la Policía. | Fuente: Instagram

Brenda Carvalho se vio afectada por el robo de todas sus redes sociales. Hace unos días, la bailarina brasileña denunció haber sufrido un ‘hackeo’ de sus cuentas, las cuales utiliza para compartir contenido con sus fans. La situación la ha obligado a poner una denuncia ante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT).

En sus cuentas, la exintegrante de Axe Bahía cuenta con información personal y privada. “Me robaron todo, hasta los correos electrónicos, donde están registradas mis cuentas bancarias. Eran 3 correos y si no actuaba me iban a robar”, dijo en conversación con El Popular.

En ese sentido, Brenda Carvalho reveló que la persona detrás del 'hackeo', quien anteriormente la acosó en una transmisión en vivo, había pedido dinero a más de 50 usuarios desde sus redes sociales oficiales. Por esa razón, compartió un comunicado rechazando ser ella la que envió esos mensajes.

“Lo que dice la policía es que, al parecer, no es de acá, de Perú, sino es extranjero. Todo apunta a que es una banda criminal cibernética que actúa en países vulnerables como Perú, Bolivia, Ecuador y Argentina. Es decir, los que no tienen la tecnología de EE.UU.”, detalló la artista.

CONTINUARÁ CON SU TRABAJO

Según comenta Brenda Carvalho, la policía señaló que estos delincuentes cibernéticos se dedican a extorsionar a ciertas personas, con gran cantidad de seguidores, a cambio de devolver el acceso por un monto de dinero. Sin embargo, esto no siempre sucede y sus cuentas podrían ser vendidas.

“Voy a luchar para que paguen todo lo que me han hecho”, aseguró la recordada integrante de Axé Bahía. “Es un trabajo hacer contenidos en redes sociales. Tanta lucha para que venga un infeliz y te robe así de fácil (…) No le tengo miedo. Yo voy a seguir trabajando duro”, agregó.