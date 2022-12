La pareja iba a casarse este sábado 17 de diciembre, pero la boda quedó postergada ante crisis que atraviesa el país. | Fuente: Instagram

Debido a la crisis política y social que atraviesa el país, Brunella Horna y Richard Acuña, decidieron postergar su boda sin dar una fecha específica. Sin embargo, la modelo dejó en claro que uno de sus primeros planes del próximo año, será subir al altar y hacer oficial su compromiso con el excongresista.

"Lo primero que se viene para el 2023 es mi boda, ya lo verán", declaró en 'América hoy'; no obstante, señaló que tanto ella como su novio no tienen previsto convertirse en padres, al menos a corto plazo, pues ambos han establecido prioridades laborales.

"No está en mis planes ser mamá el próximo año. Sí lo he pensado, ese tema está conversadísimo, pero estoy segura de que, si algo quiero primero en este 2023, es mi boda, y luego, seguir trabajando, tengo muchísimos proyectos con mis empresas".

Sobre su permanencia en América Televisión, dijo que aún no ha firmado un contrato que asegure su continuidad en la conducción de 'América Hoy', pero aseguró que "jamás" iría a otro programa. "En ese aspecto yo soy muy leal, pero ya veremos qué va a pasar, me encantaría seguir en la televisión", sostuvo.

Planes por Navidad

Brunella tiene todo planificado para celebrar las fiestas navideñas y aseguró que ya está alistando sus maletas para viajar a Chiclayo y pasar la nochebuena junto a su familia. Al día siguiente, el 25 de diciembre, irá a Trujillo para reencontrarse con Richard Acuña.

"Para mí Navidad es sinónimo de unión familiar. Siempre he pasado mis navidades en Pimentel, por eso siempre se me hace muy difícil pasar Navidad en otro lugar que no sea allí, y siempre junto a toda mi familia, todos nos encontramos en mi casa, y nuestras cenas son muy ricas, con la verdadera sazón chiclayana", comentó.

"Esta Navidad, pido mucha salud, porque si hay salud, hay amor, hay trabajo, hay todo. Y para el país, es importante que todos entendamos que tenemos que comprendernos, unirnos, olvidar las diferencias políticas, y buscar el bien común", finalizó.

