Brunella Horna y Richard Acuña confirman la fecha de su matrimonio. | Fuente: Instagram

Brunella Horna y Richard Acuña forman una de las parejas más mediáticas de la farándula nacional y, a lo largo de los cinco años que llevan juntos, han acaparado la atención de la prensa de espectáculos con todo lo relacionado a su romance. Tras pasar a la etapa de comprometidos, finalmente, la empresaria y el excongresista, han decidido dar el siguiente paso luego de confirmar la fecha de su matrimonio.

Al terminar su participación en la última gala de La gran estrella, la modelo declaró que pasará a la fila de las casadas el próximo sábado 17 de diciembre; aunque la fecha ya se había filtrado en redes sociales, Brunella aclaró que la ceremonia se realizará en Lima y ya no en Trujillo, como inicialmente estaba previsto.

"Se filtró (la fecha), yo que quería que no se sepa, me malograron toda la privacidad. Me sacaron hasta la lista de novios, no sé qué va a pasar en los próximos meses que todavía faltan", manifestó al programa 'Más espectáculos". El lugar elegido para 'darse el sí' todavía es un misterio, pero ya se conocen algunos detalles y preparativos para la boda.

Detalles del vestido

En una boda hay muchos elementos que deben ser pensados con atención; habitualmente, una de las primeras preocupaciones es el vestido de novia, y eso está claro para Brunella, que ya ha recurrido a un diseñador para vestirla de blanco, el mismo que vistió a Ethel Pozo en su boda.

"Compré un vestido en Miami, era un vestido más sencillo, más para campo, pero como se cambió de locación para Lima, me están haciendo otro vestido acá", explicó la presentadora.

No permitirá el ingreso de celulares

Para asegurar su privacidad, Brunella Horna tomó la decisión de prohibir el ingreso de celulares a su matrimonio. Según declaró, la medida es para evitar que se difundan o publiquen videos e imágenes de la ceremonia, tal como ocurrió en la boda de Ethel Pozo y Julián Alexánder.

"Yo no sé qué va a pasar con mi boda, lo que sí les he prometido es que nadie va a llevar celular. Les voy a quitar, sobre todo la señora Janet que llegó con un trípode (a la boda de Ethel), incluso no podía ni tomar un vaso tranquila. Todos de la televisión no van a entrar con celular, prohibido", dijo en la entrevista.

Además, contó que Richard Acuña, será quien escoja la orquesta musical que animará y hará bailar a todos invitados de su boda.

Brunella Horna y Richard Acuña se comprometieron el pasado sábado 16 de julio; el excongresista le pidió la mano a la conductora en una ceremonia íntima a la que asistieron sus amigos y familiares, y en la que además cantó Ezio Oliva.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora presumió su anillo de compromiso en una fotografía acompañada por la siguiente leyenda: "Y le dije sí. La mejor sorpresa de mi vida. Te amo, Richard Acuña".



