Ethel Pozo y Julián Alexander se casaron el sábado 10 de septiembre en un fundo de Pachacámac. | Fuente: Instagram

Desde las playas de Curazao, donde pasa su luna de miel junto a Julián Alexander, la conductora de televisión, Ethel Pozo, grabó un video para dirigirse a sus compañeros de América hoy y recriminar el "pésimo comportamiento" que tuvieron el día de su boda.

Como se recuerda, Brunella Horna, Janet Barboza, Edson Dávila y Christian Domínguez acapararon la atención de los invitados, luego de protagonizar algunos hechos que fueron criticados por varios usuarios en redes sociales, incluso por la misma Gisela Valcárcel.

"Estoy en una semana en la que prefiero respirar hondo, porque todos se han comportado pésimo el día de la boda. Mi esposo y yo los invitamos para compartir, y Edson, mi hermano de alma que dice ser, no tuvo mejor idea que presentar a su pareja oficialmente y robarnos el show. Además, de subirse a la mesa y agradecer los canjes", expresó.

Según Ethel Pozo, sus colegas Brunella Horna y Janet Barboza también tuvieron un comportamiento cuestionable durante la ceremonia. Además, dijo que ambas afectaron la privacidad de su boda por las imágenes que compartieron en redes sociales.

"Sigo viendo videos y fotografías que me entregan, y cada vez es peor. El trípode de la señora Janet se mete en todo mi video de matrimonio, yo pedí privacidad y no lo han cumplido", agregó.

Lanza advertencia a Brunela Horna

Aunque todo lo dijo con una sonrisa en el rostro, Ethel Pozo advirtió que ella realizará lo mismo en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña.

"Fuera de toda broma, ya compañeros de verdad, tengo que decir que son únicos, eso nadie lo puede negar, son únicos, yo espero día a día la boda de Brunella Horna para hacer lo mismo que ustedes han hecho en mi boda, igualito vamos a estar Julián y yo en la boda de Brunella y Richard, esperen nomás".

Ethel Pozo y Julián Alexander están lejos del Perú disfrutando de sus primeros días como esposos. La hija de Gisela Valcárcel compartió las primeras imágenes de su luna de miel en las playas de Curazao, pese a que en un primer momento no tenían planeado un viaje post boda.

En las imágenes se puede ver cómo la pareja realiza diferentes actividades en un paisaje tropical. Natación, paseos en yate y brindis frente al mar, fueron algunos de los momentos captados que Ethel y Julián decidieron compartir con sus de seguidores en Instagram.

