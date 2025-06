Bruno Agostini y la pregunta que esquivó sobre Shirley Arica en 'El valor de la verdad'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último domingo, Bruno Agostini encendió El valor de la verdad (EVDLV) con una serie de confesiones explosivas. El exchico reality reapareció en la pantalla chica tras varios años alejado y se sentó en el temido sillón rojo de Beto Ortiz para hablar de sus romances más comentados. Sin embargo, hubo una pregunta que no llegó a responder.

“Me voy a presentar porque siempre quedaron algunas cositas pendientes por el camino, y creo que es necesario decir siempre la verdad”, dijo Bruno minutos antes de grabar el programa. “Aquí estamos de nuevo, después de seis años fuera de la televisión peruana... No estoy nervioso. Llevo mucho tiempo evitando hablar".

Bruno Agostini y su relación “clandestina” con Milett Figueroa

La primera pregunta de la noche fue: “¿Tuviste una relación clandestina con Milett Figueroa?”. Bruno respondió que sí, y explicó:

“Creo que cualquier chica, cuando está muy arriba, en televisión, famosa, prefiere que digan que está soltera. ¿Cómo vas a decir que estás con un chico reality? Les conviene quedarse calladitas”.

Aprovechó el momento para dirigirse a la madre de Milett, Mirtha Valcárcel, quien en el pasado criticó a quienes hablaron del historial amoroso de su hija, como ocurrió recientemente con Pablo Heredia: “Creo que más bien debería felicitar a su hija por haberse fijado en chicos educados, que siempre van a saber defenderla”.

También añadió: “Ella dijo: ‘Estos chicos no hacen nada, están en nada’, y luego una cosa que me pareció muy vacía: ‘No saben cantar ni bailar’. Yo cuando salí de la televisión pensé en ser empresario. Hoy tengo cuatro empresas, a base de golpes... No necesito cantar ni bailar para ser alguien en la vida”.

La pregunta que no respondió Bruno Agostini

El programa avanzó con más preguntas sobre el pasado sentimental de Bruno Agostini: “¿Tuviste un choque y fuga con Melissa Loza?”, “¿Te peleaste con 'Coto' Hernández por Jamila Dahabreh?”, “¿Fingiste tener dinero para conquistar a una actriz venezolana?”, y otras relacionadas a Micheille Soifer, Shirley Arica y Vania Bludau.

Pero al llegar a la pregunta 15 —“¿Fue Armani tu romance con Shirley Arica?”— Bruno tuvo la opción de responderla o cambiarla. Dijo que la respondería, pero justo antes de hacerlo, su amigo Renzo Spraggon presionó el botón rojo para bloquear la respuesta.

“¿Por qué hiciste eso si él dijo que la quería responder? ¿Qué parte de ‘la quiero responder’ no entendiste?”, le reclamó Beto Ortiz.

“Hay cosas que por ahí es mejor dejarlas ahí”, contestó Renzo. Beto le preguntó a Bruno si estaba de acuerdo con esa decisión, a lo que él respondió: “Está perfecto”. “Espero que la pregunta de reemplazo sea horrible”, bromeó Beto.

¿Bruno Agostini tiene más jale que su hermano Fabio?

La pregunta de respaldo fue: “¿Tienes más jale que Fabio con las mujeres?”. Bruno respondió que sí y comentó: “No me gusta compararme con mi hermano, pero en la intimidad, Fabio es el amargado y yo el loco, divertido, aventurero, el que siempre está de fiesta he sido yo".

Así fue como evitó hablar sobre Shirley Arica y continuó su participación en El valor de la verdad. Respondió que sí a preguntas como “¿Hiciste un trío con Andrea San Martín y Melissa Paredes?”, “¿Tuviste un choque y fuga con ‘La Chama’?” y “¿Te engañó Milett Figueroa con Pablo Heredia?”. Al final, Bruno respondió las 21 preguntas y se convirtió en el primer participante de esta temporada en llevarse los 50 mil soles en juego.

Mira en el programa completo de Bruno Agostini en El valor de la verdad a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis