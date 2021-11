Bruno Pinasco recuerda que Peter Dinklage no quiso tomarse foto con él. | Fuente: Composición

Bruno Pinasco conoció a Peter Dinklage en Estados Unidos. A pesar de que para él fue un momento importante, para el actor de “Game of Thrones” no fue nada divertido ver que un desconocido se le acercaba.

El conductor de ‘Cinescape’ fue invitado por los Emmy para conducir la premiación para Latinoamérica y se quedó hasta la entrega de los galardones. “Lo veo ahí sentado solito, con su ternito gris. Me acerco y le digo: ‘Hola, para tomarnos una foto’”, dijo a Giovanni Ciccia y Carlos Carlín.

“Me dijo: ‘¡Déjame en paz, sal de acá!’”, recordó Bruno Pinasco. “Me botó horrible”, comentó entre risas. Esto fue una mala experiencia para él, ya que no pensó que Peter Dinklage lo iba a tratar así:

“Le dije: ‘Perdón’ y me fui. Lo vi tan solito, pero me mandó a volar, fue a los gritos”, agregó. Después de ello, Bruno Pinasco aseguró que, en esa gala de los Emmy, ya no les pidió fotos a más celebridades por temor a ser rechazado.

Peter Hayden Dinklage es un actor de cine, televisión y teatro estadounidense. Su papel más conocido hasta la fecha es el de Tyrion Lannister en la serie Juego de tronos, el cual le ha valido cuatro Emmy y un Globo de Oro. | Fuente: Pinterest

Bruno Pinasco celebra los 20 años de "Cinescape"

“Cinescape” llegó a sus 20 años y su conductor Bruno Pinasco decidió celebrar este aniversario con sus seguidores en redes sociales al compartir una fotografía sacada del baúl de los recuerdos.

Desde su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 900 000 seguidores, el presentador escribió en la leyenda de su publicación: “¡Un día como hoy hace 20 años! Nació Cinescape, dos décadas después aquí estamos sin haber perdido un ápice de entusiasmo y amor por lo que hacemos”.

Pinasco agradeció a su equipo de producción y su público por sintonizar al programa a lo largo de todo este tiempo. “¡Gracias a todo mi equipo que son los verdaderos autores de este éxito y sobre todo a ti que con tu sintonía e interés nos has mantenido al aire tantos años!”, indicó.

