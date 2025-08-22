"Fue en tono personal e íntimo": Magaly Medina defendió su podcast tras entrevista a Keiko Fujimori

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Magaly Medina viene recibiendo diversos comentarios luego de su entrevista a Keiko Fujimori. Es así como la popular ‘Urraca’ salió al frente para defender su podcast afirmando que viene leyendo toda clase de “insultos” por no hablar de política con la hija de Alberto Fujimori, algo que Medina descartó que suceda debido a la temática de su programa.

Fue en Magaly TV: La Firme que Magaly recalcó que seguirá tratando temas “personales e íntimos” con sus invitados políticos a pesar de las críticas. “La gente comenzó a insultarme ni bien salió una foto mía con Keiko”, empezó diciendo la periodista.

“Me parece muy bien. Todos tienen derecho a desfogar sus frustraciones en las redes sociales. A mí no me molesta. Yo siempre he tenido opiniones divididas. La gente me quiere o me odia. De verdad, hay mucha gente que le encanta cuestionarme y perfecto. Todo está permitido porque todo significa puntos de rating para mí”, sostuvo.

En ese sentido, la comunicadora mencionó que su podcast es “como su casa” y que puede “hacer lo que quiera”. “Yo hago lo que me provoca en gana. En mi podcast, tanto allá como acá, cuando hago entrevistas a políticos, no les hablo de política”, expresó.

“Basta ver mis entrevistas a candidatos y a políticos. Todas han sido de tono personal e íntimo. Nada que ver con el mundo de la política porque para eso hay otros programas y entrevistadores (…) Ellos están en un momento confesional. Es como si tomarán un té conmigo para que hablen de cosas que nunca han hablado”, concluyó.

Keiko Fujimori habló de su separación de Mark Vito en el podcast de Magaly Medina. | Fuente: Instagram (markvitovillanella)

Keiko Fujimori revela por qué terminó su relación con Mark Vito

Keiko Fujimori estuvo en el podcast de Magaly Medina donde habló abiertamente de su ruptura con Mark Vito. La excandidata presidencial señaló que hubo un "desgaste" en su matrimonio con el —ahora— tiktoker estadounidense y que este "cruzó una línea de la que ya no había retorno".

"Fue un proceso muy duro, pero yo creo que toda esta persecución judicial fue deteriorando el matrimonio como pareja. Eso nos hizo mucho daño y llegó un momento en que se cruzó una línea de la ya que no había regreso. Lo conversamos alturadamente", comentó.

En ese momento, Magaly Medina interrumpió con una pregunta directa: "¿Tú puedes ser alturada cuando uno te pone los cachos?". "Ah, no… Primero le tiro todas las ollas y luego converso alturadamente", respondió la excongresista.

Del mismo modo, Fujimori mencionó que le propuso a Villanella poner fin a la relación de la mejor manera posible y acordar cómo comunicar la decisión a su familia. "Él aceptó, decidimos pensarlo unos meses más y por eso nos demoramos en anunciar la separación", recordó.

Keiko Fujimori se sinceró sobre su nueva etapa de soltera tras divorciarse de Mark Vito. | Fuente: Instagram (keikofujimorih)

Keiko Fujimori dice que divorcio de Mark Vito fue en "un momento difícil de su vida"

Por otro lado, Magaly Medina le preguntó a Keiko Fujimori si Vito Villanella buscó su perdón. De acuerdo con Keiko, el empresario le preguntó por última vez si estaba de acuerdo con el divorcio, algo que ella contestó que sí.

"En el momento de firmar el primer documento de conciliación, él me dijo: '¿Estás segura de lo que quieres? Quizá podamos repensarlo'. Pero para mí, la decisión ya estaba tomada", comentó.

Finalmente, recordó que la ruptura coincidió con otros momentos difíciles que estaba atravesando.

"Fue doloroso porque se juntaron varias cosas; mi mamá acababa de fallecer, me habían diagnosticado de COVID y tomé la decisión de separarme. Todo eso después de la partida de mi mamá y, en una semana, me cayeron como tres baldazos de agua fría", relató.

Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella anunciaron oficialmente su separación en junio de 2022, tras casi 20 años de matrimonio y dos hijas en común. El divorcio se concretó legalmente en 2023.