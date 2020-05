Bruno Pinasco habló sobre la pandemia de la COVID-19. | Fuente: Instagram

Con casi 20 años al frente del programa "Cinescape", Bruno Pinasco conoce como pocos la industria cinematográfica. Él se refirió sobre la crisis por la pandemia de la COVID-19, que golpeó fuertemente al sector audiovisual.

El presentador lamentó la situación que atraviesan muchos de sus amigos, debido al cierre de los cines y la suspensión de grabaciones, por el obligado distanciamiento social.

"No poder estar en lugares concurridos por el distanciamiento social hace que ir al cine sea complejo. Me da mucha pena por mis compañeros actores. En el Perú habían varios proyectos que dentro de poco empezarían a filmarse y películas que se iban a estrenar con mucha inversión de por medio", comentó Bruno Pinasco al diario Correo.



En ese sentido, Pinasco, de 45 años, indicó lo que significa para él la pandemia en el mundo. Consideró que es un llamado de la naturaleza para ser mejores seres humanos.

"No espero volver a la normalidad. Está comprobado que lo que para nosotros era la 'normalidad', no era buena. No tenía un sistema ético, no había equidad", expresó el conductor de "Cinescape".

"Estábamos depredando el planeta, había diferencias sociales ridículas, no existía un compromiso social de las grandes corporaciones. Todo esto es un llamado de atención para que se pise el freno y seamos mejores seres humanos, mejores empresarios, a eso aspiro", concluyó Bruno Pinasco.

INDIGNADO ANTE LLAMADAS FALSAS

Hace unos días, Bruno Pinasco también sorprendió al mostrar su indignación por las reiteradas llamadas falsas que se registran en la línea de emergencia por el coronavirus (113) a través de redes sociales.

En una historia de la mencionada red social, el conductor de televisión dejó un contundente mensaje para aquellas personas que llaman a esta línea de ayuda para hacer bromas y lanzar insultos.

“¡Acabo de ver la noticia de que el 60% de llamadas telefónicas al 113 (la linea de ayuda para casos de contagio o síntomas) reciben llamadas de bromas o insultos! ¿El 60% ocupando líneas para meter ‘chongo’? Hay gente que no sé qué tiene en la cabeza”, escribió Bruno Pinasco.