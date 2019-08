Bruno Pinasco y su opinión sobre la paternidad. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui

El conductor de televisión Bruno Pinasco conversó con RPP Noticias sobre sus próximos proyectos en la pantalla chica y, además, sobre su posición acerca de la paternidad a sus 44 años.

El presentador señaló que desea tener un proyecto de vida con alguien, pero no sueña con ser papá.

"No, no está dentro de mis planes [ser padre]. No creo que suceda. Hay personas que sí lo anhelan, pero en mi caso no. No es que no me gusten los niños porque obviamente sí, tengo varios sobrinos. Sí tengo ganas de tener un proyecto de vida con alguien, pero no de ser papá", dijo Bruno Pinasco.

Asimismo, el conductor de los programas "Cinescape" y "TEC" aprovechó en saludar a sus amigos Ricardo Morán y Ernesto Pimentel, quienes recientemente se convirtieron en padres.

"Lo de Ricardo (Morán), yo lo sabía desde antes porque somos amigos, pero lo de Ernesto (Pimentel) me sorprendió e inmediatamente le mandé saludos. Me pareció súper lindo. Aún no he conocido a los sobrinos, así que en algún momento iré a verlos", agregó.

Finalmente, Bruno Pinasco reveló que tiene dos proyectos televisivos de ficción que podrían llegar a la pantalla chica en 2020.

"Tengo dos proyectos de ficción que aún se encuentran en etapa de laboratorio, recién armándose. En octubre voy a grabar un piloto para empezar a moverlos el próximo año".