Esposa de 'Cachuca' comenta la situación en la que se encuentra el rockero peruano. | Fuente: Instagram | Radical Mimetic Films

El popular ‘Cachuca’, líder de Los Mojarras, sufrió una recaída en su salud tras contagiarse hace unos meses del nuevo coronavirus. Por el momento, el artista se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital Hipólito Unanue.

Su hija había pedido que recen por él, asimismo, su esposa también se pronunció sobre la situación del rockero peruano. Según sus declaraciones para el programa ‘Mujeres al mando’, se encuentra estable:

“A pesar de estar mejor, continúa con ventilador mecánico. Ahora, le han encontrado una bacteria en los pulmones”, aseguró. Además, comentó que Hernán Condori, nombre verdadero de ‘Cachuca’, sufre diabetes y asma:

“Hemos estado en constante control, pero bajaron sus defensas tras contraer la COVID-19. Ingresó a UCI el domingo”, contó. Al momento de comentar en vivo sobre la salud de su esposo, no pudo contener las lágrimas:

“Gracias a todos, lo único que les pido es que oren por mi esposo. Muchas gracias”, dijo antes de terminar con el enlace. Para finalizar, agradeció a George Forsyth, alcalde de La Victoria, por facilitar el internamiento del cantante. “Tengo que ir al hospital todos los días para llevarle pañales, soleras, cosas personales que me piden”, concluyó.

SU LUCHA CONTRA LA COVID-19

Dos meses atrás, Hernán Condori, el conocido ‘Cachuca’ de Los Mojarras, contó a RPP Noticias que se encontraba estable luego de contraer el nuevo coronavirus. En ese entonces, aseguró que se estaba librando de la enfermedad, pero lametaba las pérdidas familiares.

“A mí no me daba y hace tres semanas me empezó a dar de una forma gradual. Todos ya habían pasado [por esta enfermedad], algunos murieron y yo estoy saliendo ileso”, explicó el artista peruano, quien seguidamente confirmó que esta pandemia se había llevado a su madre, padrastro y hermano.