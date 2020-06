Hernán Condori, el popular 'Cachuca' de Los Mojarras, aseguró a RPP Noticias estar recuperándose del nuevo coronavirus. | Fuente: Facebook / Los Mojarras

Gracias a los cuidados de su esposa, quien se recuperó antes que él, Hernán Condori, el popular ‘Cachuca’ de Los Mojarras, contó a RPP Noticias que ya se encuentra estable de salud luego de contraer el nuevo coronavirus hace tres semanas.

“A mí no me daba y hace tres semanas me empezó a dar de una forma gradual. Todos ya habían pasado [por esta enfermedad], algunos murieron y yo estoy saliendo ileso”, dijo el artista, quien seguidamente afirmó que la COVID-19 “se llevó a mi madre, mi padrastro y mi hermano”.

Y es que además de infectar a “casi el 80% de la familia” de su esposa, el nuevo coronavirus causó la muerte de tres miembros de su entorno más cercano. “Primero falleció mi padrastro, a los dos o tres días mi madre y diez días después mi hermano Jaime, mayor por tres años”, indicó.

Actualmente, el cantante aseguró estar recuperado, pero no dudó en afirmar que pronto daría su testimonio de supervivencia “en medio de esta desgracia donde los pobres son más solidarios que los ricos”. “He sobrevivido en medio de la muerte. Y ver como este cóctel de COVID-19 y corrupción ha sido fatal para todo el pueblo”, manifestó.

Desde su domicilio en El Agustino (Lima), ‘Cachuca’ comentó que fue testigo de las ollas comunes y el intercambio solidario que se dio a lugar entre los vecinos de su barrio. “Cuando tenía, he apoyado hasta donde pude y caí”, expresó.

En esa línea, la voz de Los Mojarras prometió nuevos temas en torno a esta crisis sanitaria. “Yo soy compositor y voy a hacer un disco de oro, porque esto no se puede olvidar. No se debe olvidar quiénes se fueron y cómo se fueron, abandonados por políticos que durante tantas décadas no hicieron nada”, apuntó.

Sin embargo, pese a lamentar que ningún político al que apoyó se acercó a ofrecerle su apoyo, el intérprete de “Triciclo Perú” se mostró agradecido con las personas que hicieron de todo por extenderle su ayuda en este momento de crisis.

Por ello, en este periodo crucial para su recuperación, ‘Cachuca’ aseguró que no puede negarse al apoyo. “Santo no soy, pero sí luchador”, puntualizó. Y a través de sus redes sociales compartió un número de cuenta con el que sus seguidores pueden solidarizarse. “A solicitud de ustedes les dejo mi número de cuenta en Continental: 1102570200037888 e interbancaria 01125700020003788831”, escribió en su cuenta de Facebook.