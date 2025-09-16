"Esperamos que pueda salir de esto": Camucha Negrete se encuentra delicada de salud, según reveló su nieta

La primera actriz peruana atraviesa un difícil momento a causa de una enfermedad al hígado. Su familia pide oraciones por su recuperación.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La primera actriz Camucha Negrete, recordada por su participación en el programa cómico Risas y Salsa y por la conducción del matutino Utilísima, atraviesa un delicado momento de salud. Según reveló su nieta, Paula Mejía, la artista enfrenta complicaciones en el hígado y permanece en casa bajo cuidados especiales.

Camucha, de 80 años, permanece alejada de los escenarios desde inicios de agosto, cuando decidió retirarse de la obra Monólogos de la vagina, donde compartía roles con Sonia Oquendo y Pilar Brescia. En ese momento, comunicó en redes sociales que su lugar sería ocupado temporalmente por Martha Figueroa debido a una “urgencia médica”.

En diálogo con América Hoy el lunes, Mejía comentó que su abuela se encuentra “con los ánimos bajos” y “muy delicada del hígado”. Agregó que la familia la acompaña constantemente: “Estamos todo el día con ella, dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto”.

Horas más tarde, a través de sus redes sociales, la nieta de la actriz pidió oraciones a los seguidores de Camucha: “Mi Camu está delicadita de salud, como muchos ya saben. Les pido oraciones por ella, para que su salud mejore. Hace muchas semanas andamos con el corazón partido, pero no nos podemos derrumbar, porque eso es algo que ella siempre enseñó”.

¿Quién es Camucha Negrete?

Carmen Julia Chávez Negrete de Collantes, conocida artísticamente como Camucha Negrete, es una primera actriz, presentadora de televisión y locutora peruana. Nació en Iquitos y se trasladó a Lima a los cuatro años.

Inició su carrera en el café teatro y debutó en televisión en 1968 con el programa cómico El tornillo, tras trabajar al lado de Augusto Ferrando. Su carisma y talento la consolidaron como figura del emblemático espacio humorístico Risas y salsa, donde compartió escenario con Ricardo Fernández, Jesús Morales, Esmeralda Checa, Gisela Valcárcel, Álvaro Gonzáles y Justo Espinoza ‘Petipán’.

En el cine debutó en 1973 con De nuevo a la vida y dos años después participó en Pantaleón y las visitadoras (1975). También tuvo una destacada trayectoria en telenovelas como María Emilia, querida, Pobre diabla, La mujer de Lorenzo, Los Barriga, Lalola y Cumbia Pop.

Entre 1995 y 1999 condujo el matinal femenino Utilísima, y en 2001 estrenó su propio programa en Radio San Borja. Posteriormente, en 2006, se integró a Panamericana Televisión con un magacín familiar y en 2013 condujo el programa Confesiones.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis