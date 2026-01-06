¿Efecto BTS? Policía arresta a fan brasileña por visitar varias veces casa de Jungkook en Seúl

La Policía de Seúl arrestó a una mujer brasileña sospechosa de “violar la ley anti-acoso” en dicho país por visitar en reiteradas ocasiones la casa del cantante Jungkook, uno de los miembros de la famosa banda de k-pop, BTS.

Según información de Korea Times, autoridades de Seúl señaron que dicha mujer de 30 años fue arrestada el último domingo 4 de enero alrededor de las 2.50 p. m. luego de generar disturbios y acudir a la residencia del ídolo de BTS ubicada en el distrito de Yongsan, en la capital surcoreana.

“La policía indicó que la mujer causó disturbios frente a la casa, incluyendo el lanzamiento de correo. También había visitado la casa de Jungkook dos veces en diciembre y fue arrestada en el lugar de los hechos”, señaló el citado medio.

Además, se conoció que la defensa de Jungkook solicitó “una orden de no contacto” con el fin de salvaguardar la integridad del artista de 28 años. “Los agentes planean investigarla a fondo para determinar los detalles del caso”, se lee.

Por último, se supo que la mujer se encuentra bajo custodia por violar la ley contra el acoso en Corea del Sur.

Se tiene previsto que el cantante Jungkook retorne a su domicilio luego de hacer una pausa a su carrera el 2022 con el fin de completar el servicio militar obligatorio en el país asiático.

Mujer china fue detenida por intentar colarse en la casa de Jungkook

Esta no es la primera vez que Jungkook sufre acoso en su domicilio. El 11 de junio del 2025, una mujer de nacionalidad china fue detenida por intentar entrar a la vivienda del músico ubicada en el distrito de Yongsan.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:20 p.m., cuando la sospechosa de 30 años fue vista manipulando varias veces el sistema de cerradura digital de la puerta principal del edificio donde vive Jungkook.

Según la investigación, la mujer –identificada como la “Sra. A” por motivos legales– habría viajado a Corea del Sur con el objetivo de ver al artista tras su baja del ejército.

La agencia de noticias Yonhap y el diario Korea Times indicaron que la detenida declaró que fue hasta el domicilio del cantante para encontrarlo en persona.

De igual manera, en octubre, otra mujer coreana de 40 años fue llevada a la Fiscalía bajo sospecha de allanamiento en el estacionamiento de la casa de Jungkook.

"Un mes después, una mujer japonesa de unos 50 años fue arrestada tras presuntamente intentar abrir la cerradura de su residencia", reportó Korea Times.