Laura Huarcayo compartió por un breve periodo la conducción con Carlos Alcántara del programa 'Lima Limón'.

Fue uno de los momentos más recordados de la televisión peruana: en 2004, se estrenó "Lima limón", un programa conducido por Laura Huarcayo y Carlos Alcántara. A seis meses de su lanzamiento, sin embargo, el actor que había alcanzado fama como Machín en "Pataclaun" decidió renunciar en vivo al espacio televisivo.

"No sabía que se iba a ir, al aire, nos sorprendió a todos, pero sus razones habrá tenido", recordó el último sábado Huarcayo en conversación con el programa "Estás en todas". "Creo que ese día perdí la vergüenza en televisión", agregó para luego señalar lo retador que resultó para ella asumir la presentación de todos los bloques.

"Lima limón" duró muchos años más, hasta el 2011, cuando Laura Huarcayo decidió anunciar que se retiraba. Hasta ese momento, había conducido el show con Carlos Vílchez, quien interpretaba a su famoso personaje 'La Carlota'. Según confesó en abril de 2011 a la revista Gisela, dio un paso al costado por diferencias con la producción.

¿Por qué Carlos Alcántara se fue de "Lima limón"?

Ya anteriormente, Carlos Alcántara reveló el motivo de su abrupta salida de "Lima limón". En una entrevista con Verónica Linares, en febrero pasado, argumentó que el formato que le habían propuesto al inicio había cambiado. Se enteró, por ejemplo, que un segmento en el que dos señoras se peleaban había sido armado por la producción.

"Si tú revisas 'Lima limón', digo no soy yo, estoy loco. La ropa que me pongo, los dreads sí eran un poco más mi esencia, pero ese comportamiento...", dijo el excompañero de Laura Huarcayo. "He ido progresando a no ser tan confiado, ahora soy desconfiado. Pero en ese momento era lo que me tocaba, me ofrecieron una cosa y yo estaba como perdido, no sabía para donde ir y me dijeron que conduzca un programa que bacán y no era como yo esperaba, fue cambiando", agregó.

Laura Huarcayo y Carlos Alcántara celebran el primer mes de “Lima Limón” (América, 2004). “El programa no era como yo esperaba y ese no era yo”, dijo recientemente el también actor en una entrevista con Verónica Linares. Alcántara renunció, al aire, cinco meses después… 📺 pic.twitter.com/aW3un7uDi6 — Zar de las telecomunicaciones (@pagamegenaro) April 9, 2023

Carlos Alcántara responde a sus críticos

En una reciente entrevista con RPP Noticias, Carlos Alcántara pidió una tregua para hacer frente a las críticas que recibió tras el estreno de "Asu mare, los amigos", en especial a los que dicen que tuvo que recurrir a tutoriales para dirigir la película.

"No es una película dirigida con tutoriales, que es de lo que se han agarrado. Se han juntado y se han puesto de acuerdo entre 4 o 5 personas para generar esto y que sea una bola de nieve. Incluso, periodistas se suman y repiten una cosa que no es verdad", precisó.

"Yo estuve presente en las tres 'Asu Mare' casi como co-director en todos los procesos. He participado en todo, yo sé absolutamente todo lo que se tiene que hacer para realizar una película. Encima, tengo 36 años como actor. He vivido experiencias de dirección con miles de directores y he dirigido como actor a los actores. Entonces, es mezquino creer, pensar o decir que yo haga una película con tutoriales", resaltó.

