Carlos Alberto Alcántara Vilar, a veces llamado 'Cachín',​ es un actor, humorista, y director peruano, reconocido principalmente por el papel de 'Machín Alberto Cárcamo Matute' en la serie cómica Pataclaun. | Fuente: Facebook

Carlos Alcántara pidió una tregua para hacer frente a las críticas que recibió tras el estreno de Asu mare, los amigos, en especial a los que dicen que tuvo que recurrir a tutoriales para dirigir la película. En conversación con RPP Noticias, el popular 'Cachín' aclaró que su ópera prima se hizo "profesionalmente y con todas las de la ley".

"No es una película dirigida con tutoriales, que es de lo que se han agarrado. Se han juntado y se han puesto de acuerdo entre 4 o 5 personas para generar esto y que sea una bola de nieve. Incluso, periodistas se suman y repiten una cosa que no es verdad", precisó.

El exintegrante de Pataclaun afirmó que es imposible hacer una película viendo tutoriales, y que Asu mare, los amigos la hizo gracias a la vasta experiencia que acumuló trabajando en el cine y la televisión.

"Yo estuve presente en las tres Asu Mare casi como co-director en todos los procesos. He participado en todo, yo sé absolutamente todo lo que se tiene que hacer para realizar una película. Encima, tengo 36 años como actor. He vivido experiencias de dirección con miles de directores y he dirigido como actor a los actores. Entonces, es mezquino creer, pensar o decir que yo haga una película con tutoriales", resaltó.

'Cachín' asegura que toda esta polémica nació hace un par de meses en redes sociales, desde entonces no ha podido defenderse de las críticas o del maltrato que ha experimentado; todo lo contrario ocurre en la calle, donde la gente se acerca a felicitarlo.

"Me han dicho cosas como que soy el culpable de la degradación del cine nacional. Las redes son poderosas, muchos se unen para desinformar y machacar. En la calle, recibo otra respuesta de la gente, que me dice 'no sabes la alegría que me da ver reír a mi papá con tu película'; lo otro es gente que se esconde para decir tonterías y ganar likes", manifestó.

"Yo no hice la película de taquito, no soy ese que dicen, no soy mediocre sino no tendría una carrera tan exitosa, todo me lo he ganado trabajando honestamente", finalizó.

Carlos Alcántara protagoniza El Año del Tigre

Carlos Alcántara, Wendy Ramos y Gonzalo Torres vuelven a reencontrarse en El Año del Tigre, una película que marca un hito importante para el cine nacional, no solo por la participación de los exintegrantes de Pataclaun en una propuesta internacional, sino por ser la primera vez que actores peruanos forman parte de una producción contratada por Disney.

La cinta trata sobre un restaurante que está a punto de irse a la ruina, y una pareja de esposos hará todo lo posible para impedirlo. Ellos pasarán una y mil aventuras, donde tendrán que afrontar una serie de conflictos con todo tipo de personas, entre malas y buenas, mafiosos y timadores.

La comedia cuenta con ingredientes adicionales, que la convierten en un proyecto más cercano al gore o el suspenso.

"Estoy en la necesidad de explorar otros guiones, otros papeles, otros directores, otras historias y otros personajes para representar. Mientras más lejos esté de lo que soy en la vida real y tenga más retos, sé que también me va a funcionar", dijo el actor sobre su personaje.

Carlos Alcántara interpreta a Samsa, el protagonista. Es un hombre con muy poca suerte, y quien tiende a errar a la hora de tomar decisiones. Es debido a su falta de criterio que empiezan a transcurrir peligrosas situaciones que crecerán en desmedida cuanto más avance la trama.



"A mí me daría mucha pena que la gente se la pierda. Ha tenido una buena respuesta, ya tiene una semana en el cine, estoy seguro que habrá una buena cantidad de gente que apreciará la película", manifestó.

De acuerdo a 'Cachín' la cinta hará que las audiencias reflexionen, ya sea sobre sus propias circunstancias o no, ya que las decisiones y acciones que tomarán los personajes siempre acabarán acompañadas de un proverbio chino.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!