Rafael Cardozo y 'Cachaza' llevan más de 12 años de relación. | Fuente: Instagram

La modelo Carol Reali, mejor conocida como 'Cachaza', se refirió a las especulaciones sobre el fin de su romance con Rafael Cardozo. Aunque sus declaraciones no fueron explicitas, la brasileña terminó aceptando que se encuentra "soltera", incluso fue vista sin el anillo de compromiso que le había entregado el integrante de 'Esto es guerra'.

Asimismo, dejó entrever que pronto hará un anuncio oficial, teniendo en cuenta que lleva más de 12 años de relación con el brasileño, y que hace 9 meses, ambos se comprometieron durante un viaje en crucero.

"¡Qué regia Cachaza! Te queda linda la soltería", la abordó un reportero de América Hoy; ante el comentario, la modelo solo atinó a responder: "¡Gracias!". Sobre por qué no lucía su anillo de compromiso, ella manifestó: "Ahorita no lo tengo puesto. No puedo hablar del tema y les pido por favor un poquito de respeto. Ya pronto hablaré".

En cuanto al mensaje que Rafael Cardozo compartió en sus redes sociales, donde afirma el "fin y comienzo de una nueva etapa", la influencer señaló: "No quiero hablar del tema, mejor le preguntan a él. Fácil, lo dijo por el programa, también están pasando bastantes cosas".

Emitirán pronunciamiento

Las especulaciones sobre su separación empezaron cuando Rafael Cardozo fue sometido a un interrogatorio en 'Esto es guerra', donde fue consultado sobre su relación con 'Cachaza'; sin embargo, sorpresivamente él se negó a responder y abandonó el programa. La modelo también se pronunció al respecto.

"Creo que ha estado demás lo que sucedió, creo que es un tema privado entre los dos. Lo vamos a hablar en su momento", señaló sin brindar mayores detalles. Asimismo, precisó que pronto emitirán un pronunciamiento para informar cuál es la situación de su relación.

"Acabo de volver de viaje (de Brasil), me estoy acomodando, estoy resolviendo unas cosas, pero pronto lo hablaremos, vamos a decirles algo, son muchos años de relación; pero queremos un poquito de espacio ahorita para resolverlo y ya decirles con calma lo que sea", expresó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 13 BETTER CALL SAUL se puso en modo BREAKING BAD y el resultado es magnífico

Comentamos la primera mitad de la última temporada de Better Call Saul. Solo aguantamos 10 minutos SIN SPOILERS, para luego comentar el futuro de Nacho Varga, de Howard Hamlin y por supuesto de Saul Goodman y Kim Wexler. Capítulo aparte para el TREMENDO VILLANO que es Lalo Salamanca. Ya nos dio miedo. Pasen y escuchen.