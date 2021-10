Cassandra Sánchez dará a luz pronto a su primer bebé y su madre, Jessica Newton, junto a Magaly Medina organizan el baby shower. | Fuente: Instagram/@jessicanewtonoficial

A través de las redes sociales, Jessica Newton se dejó ver junto su íntima amiga, Magaly Medina, en medio de los preparativos para el baby shower de su nieto. Su hija, Cassandra Sánchez, se convertirá por primera vez en madre como fruto de su relación con el cantante Deyvis Orosco.

En su perfil de Instagram, la organizadora del Miss Perú compartió algunos videos mediante sus historias previo a la celebración del baby shower del futuro bebé de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco. La popular ‘Urraca’ también estuvo presente e intercambiaron algunos comentarios.

“Acá estamos con Caze y con Maga planeando el baby shower”, dice Jessica Newton mientras las graba con su celular. “Somos las tías súper chochas”, añade Magaly Medina y la ex Miss Perú la corrige: “Tía abuela”. Entre risas, a la dos se les vio disfrutando la organización del evento familiar para la pareja.

Por otro lado, en otra publicación de Instagram, la madre de Cassandra Sánchez mostró una fotografía de las tres posando a la cámara. “Ilusionadas planeando el babyshower”, escribió en la leyenda de la imagen.

Jessica Newton está ilusionada por conocer a su nieto

Emocionada por convertirse en abuela. Jessica Newton expresó su ilusión por el bebé que su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid tendrá con el cumbiambero Deyvis Orosco. La directora de la organización Miss Perú ha dicho que este feliz con el momento que está viviendo con su familia.

"Este chiquitín que está a punto de llegar me tiene ilusionada, es una alegría distinta", dijo la organizadora del Miss Perú durante un encuentro con la prensa. Según Jessica Newton, su hija "ha llevado un embarazo muy feliz". "Ella lo anunció hace poco, porque es muy reservada en su vida, lo entiendo y respeto", manifestó.

Esta discreción permitió que ella gozara, junto con su familia, "cada una de sus etapas" del embarazo. "Yo siempre digo que no he perdido una hija, he ganado un hijo con Deyvis", indicó.

