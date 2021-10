Jessica Newton contrajo la COVID-19: "Voy a descansar en casa". | Fuente: Instagram

Por medio de sus redes sociales, Jessica Newton reveló que contrajo la COVID-19. A pesar de que las dos pruebas que se realizó salieron negativas, la tercera salió positivo. Sin embargo, mostró buena actitud:

“Todo en esta vida hay que tomarlo con alegría, cómo reaccionamos frente a lo que nos sucede hace la diferencia”, se le escuchó decir en sus historias de Instagram. Además, agregó que va a descansar estos días y mostró un balón de oxígeno cerca a la cabecera de su cama.

“No se confíen de las pruebas rápidas. Yo he tenido una prueba antes de venir de Utah (Estados Unidos), he tenido una segunda prueba llegando a Lima, y recién en la tercera prueba molecular me ha salido positivo”, contó Jessica Newton.

A pesar de ello, agradeció a sus seguidores las muestras de cariño y comentó que día a día les dirá cómo va evolucionando.

Jessica Newton organizará el baby shower de su hija

A través de las redes sociales, Jessica Newton se dejó ver junto su íntima amiga, Magaly Medina, en medio de los preparativos para el baby shower de su nieto. Su hija, Cassandra Sánchez, se convertirá por primera vez en madre como fruto de su relación con el cantante Deyvis Orosco.

En su perfil de Instagram, la organizadora del Miss Perú compartió algunos videos mediante sus historias previo a la celebración del baby shower del futuro bebé de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco. La popular ‘Urraca’ también estuvo presente e intercambiaron algunos comentarios.

“Acá estamos con Caze y con Maga planeando el baby shower”, dice Jessica Newton mientras las graba con su celular. “Somos las tías súper chochas”, añade Magaly Medina y la ex Miss Perú la corrige: “Tía abuela”. Entre risas, a la dos se les vio disfrutando la organización del evento familiar para la pareja.

