"Estamos disfrutando": Cassandra Sánchez niega una crisis en su matrimonio con Deyvis Orosco

Cassandra y Deyvis desmienten rumores de crisis matrimonial. La pareja celebra su primer aniversario y asegura estar enfocada en su familia, alejados de polémicas y especulaciones.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de la Madrid son considerados una de las parejas más sólidas del espectáculo. A pesar de los rumores sobre una supuesta crisis matrimonial, ambos aseguran que su relación está mejor que nunca, justo cuando se acerca su primer aniversario de bodas.

En declaraciones a las cámaras de América Hoy, Cassandra afirmó que están “felices” y comentó: “Ya vamos a cumplir un año de casados, pero para nosotros siempre lo hemos estados".

Cassandra no responde sobre Andrea San Martín

Las especulaciones sobre problemas en la relación de Deyvis y Cassandra no han cesado desde que Andrea San Martín, expareja de Deyvis, aseguró en el programa Magaly TV, La Firme que él habría intentado contactarla, dejándole un mensaje al que decidió no responder por considerarlo inapropiado.

Al ser consultada sobre el tema, Cassandra no permitió que la reportera de América Hoy completara su pregunta. “Imagínate tú si voy a perder el tiempo respondiendo ese tipo de preguntas”, dijo tajante. Luego agregó: “Entiendo que es tu trabajo, pero yo estoy enfocada en la música y no en el ruido”.

La reportera insistió al mencionar los rumores de crisis en la relación, pero Cassandra lo desmintió: “Creo que ya te lo respondió mi esposo. No, la verdad que no. Estamos disfrutando. Jamás voy a perder el tiempo en cosas que no me interesan, y eso es una de ellas. Estoy disfrutando la vida, compartiéndola con la persona que elegí, que es mi esposo. Bendecida por Dios, que es lo más importante”.

Cassandra también reflexionó sobre las críticas: “No los escucho. Honestamente, creo que cuando uno está enfocado no tiene tiempo para escuchar lo negativo, sino para ser mejor cada día y seguir desarrollándose”.

¿Qué dijo Deyvis Orosco sobre su matrimonio?

Por su parte, Deyvis Orosco fue breve, pero igual de contundente: “Todo muy bien, todo muy feliz. Es una relación muy bonita. Ella me ha regalado lo más importante que tengo, que es mi familia. Mi hijo acaba de cumplir 3 años, acabo de terminar mi novela [Tú nombre y el mío] y he regresado a la música. Estoy agradecido con la vida”.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis