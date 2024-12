Jessica Newton defiende a Deyvis Orosco tras polémica con su primo Bill: "Yo lo vi trabajar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Deyvis Orosco continúa generando controversia con las restricciones que impuso contra su primo Bill Orosco. El popular ‘Bomboncito de la cumbia’ mandó una carta notarial impidiendo que su familiar pueda cantar las icónicas canciones del Grupo Néctar, además, de prohibirle usar su apellido paterno para las presentaciones —y publicidad— necesarias para su carrera artística.

Ahora, Jessica Newton se refirió a la polémica que envuelve al cantante de cumbia y actual líder del Grupo Néctar, quien viene siendo cuestionado por el trato a su primo Bill.

“No (me dijo nada sobre lo que pasó con su primo Bill). Él tampoco me pregunta de mis temas laborales. Somos una familia muy feliz que la verdad disfrutamos el tiempo juntos”, comenzó diciendo la organizadora del Miss Perú a las cámaras de Amor y fuego.

Seguidamente, la también empresaria salió en defensa de Deyvis, quien está casado con su hija Cassandra Sánchez De Lamadrid. “Creo que lo más importante siempre es: ‘si no vas a decir algo bueno, es mejor no decir nada’. La gente no debería hablar sobre su familia públicamente. Si alguien tiene algo que decir debería ser en privado”, sostuvo.

En otro momento, Newton resaltó el trabajo y esfuerzo de Deyvis Orosco tomando el mando del grupo fundado por su padre Johnny Orosco. “Yo le he visto trabajar (a Deyvis) y no solo es el hecho de trabajo, es el hecho de constancia, de el tener que salir adelante pese a todo”, acotó.

Deyvis Orosco es esposo de Cassandra Sánchez De Lamadrid, hija de Jessica Newton. | Fuente: Instagram (jessicanewtonofficial_)

¿Qué dijo Deyvis Orosco sobre la polémica con su primo Bill?

Deyvis Orosco habló sobre la polémica con Bill Orosco. En entrevista con Amor y fuego, el intérprete de No te creas tan importante fue cuestionado sobre el conflicto con su primo. Sin embargo, optó por la reserva, señalando que todos los asuntos relacionados con este tema están siendo manejados por su equipo legal.

"Lamento que el público no esté enterado del trasfondo de los temas internos. No voy a entrar en detalles, voy a enfocarme solo en mi carrera", expresó.

Por otro lado, fue consultado sobre las recientes declaraciones de su expareja Andrea San Martín, quien expresó su apoyo público a Bill Orosco en esta disputa. No obstante, Deyvis dejó claro que no planea responder a esos comentarios. "Por un tema de respeto a mi familia, no tengo nada que decir", sentenció.

Deyvis Orosco prohibió a su primo Bill Orosco usar su apellido paterno. | Fuente: Instagram (deyvisorosco)

Bill Orosco confirmó que Deyvis le prohibió cantar canciones del Grupo Néctar

Bill Orosco confirmó que su primo Deyvis Orosco le prohibió cantar las canciones del Grupo Néctar, agrupación de cumbia fundada por sus tíos Johnny y Enrique Orosco. “Si, él me prohibió (cantar las canciones de Néctar) en autoría de mi tío (Johnny Orosco). Hay un tema legal”, manifestó el cantante de 23 años en entrevista con RPP el último martes.

Por otro lado, mencionó que “por el momento” no tiene ningún tipo de comunicación con Deyvis Orosco. “Por el momento nosotros no conversamos, pero siempre, anteriormente, hemos estado juntos y uno siempre se queda con los bonitos recuerdos”, añadió.

En ese sentido, no descartó algún día limar asperezas con su primo. “Claro (que me gustaría reconciliarme con Deyvis), por qué no. Yo creo que la música está hecha para compartir. Nosotros al cantar como músicos creo que transmitimos mucho y eso jamás se debe perder”, expresó Bill.

Bill Orosco confirmó en RPP que su primo Deyvis le prohibió cantar canciones del Grupo Néctar. | Fuente: RPP

