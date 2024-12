Deyvis Orosco sobre la polémica con su primo Bill: "El público no está enterado del trasfondo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Deyvis Orosco se ha visto envuelto en una polémica familiar luego de enviar una carta notarial a su primo, Bill Orosco, para que deje de utilizar su apellido paterno como parte de su nombre artístico. Aunque el intérprete de No te creas tan importante prefirió no revelar detalles sobre la medida legal, lamentó que el público no tenga conocimiento de los aspectos internos que tienen que ver con esta situación.

Durante una entrevista con Amor y Fuego, el actual líder del Grupo Néctar fue cuestionado sobre el conflicto con su primo. Sin embargo, el cantante optó por la reserva, señalando que todos los asuntos relacionados con este tema están siendo manejados por su equipo legal.

"Lamento que el público no esté enterado del trasfondo de los temas internos. No voy a entrar en detalles, voy a enfocarme solo en mi carrera", expresó.



El artista también fue consultado sobre las recientes declaraciones de su expareja, Andrea San Martín, quien expresó su apoyo público a Bill Orosco en esta disputa. Sin embargo, Deyvis dejó claro que no planea responder a esos comentarios. "Por un tema de respeto a mi familia, no tengo nada que decir", sentenció.

Bill Orosco responde tras recurso presentado por Deyvis Orosco ante Indecopi

Bill Orosco, primo hermano de Deyvis Orosco, dio declaraciones al programa de Magaly Medina luego de que el cantante presentara un recurso de oposición ante Indecopi que busca impedirle registrar la marca 'Bill Orosco y los Reyes de la Calidad', desencadenado la disputa pública entre ambos.

En su testimonio, Bill explicó que también tiene derecho a rendir homenaje a la herencia musical de su tío. "Deyvis, yo también soy Orosco y me mandaste una carta notarial queriendo 'apagar’ mi voz'", declaró.

¿Quién es Bill Orosco?

Bill Joshua Sánchez Orosco, conocido artísticamente como Bill Orosco, nació en Lima y creció en un ambiente musical gracias a la influencia de la orquesta familiar, Dinastía Orosco. Aunque perdió a su tío Johnny Orosco a los cinco años, asegura que su legado lo inspiró a dedicarse de lleno al arte y a la música.

En 2021, dio sus primeros pasos como cantante y, poco tiempo después, decidió emprender una carrera en solitario al fundar su agrupación Bill Orosco y Orquesta. Aunque estudió Marketing Digital, dejó la carrera para concentrarse por completo en su pasión musical.

"No tuve papá, no lo conozco. Mi madre sabe que la amo y estoy orgulloso de ella y de lo que ha hecho por mis hermanos y por mí", confesó en una entrevista.

El reconocimiento de Bill comenzó a crecer en 2022, cuando un video suyo interpretando Pregúntale a la luna se volvió viral en TikTok. La interpretación fue ampliamente elogiada por su gran parecido vocal con el de su tío Johnny.