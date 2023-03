Es más conocido por participar en diferentes programas de América TV y por ser el conductor del espacio televisivo 'Estás en todas', donde obtuvo la popularidad desde la década de los 2010. | Fuente: Instagram

Jaime "Choca" Mandros viajará a España para estudiar un máster en Gestión y Comunicación en Turismo Gastronómico. A través de una conferencia virtual, la figura de América TV dijo que pasará tres meses en la institución académica Basque Culinary Center y espera implementar todo ese conocimiento en nuevos proyectos televisivos.

Sin embargo, el conductor y productor aclaró que no dejará la televisión, sino que hará teletrabajo y se conectará todos los sábados para estar en el programa Estás en todas.

"Pedí una licencia al canal, quienes me dieron el apoyo, porque es un sueño que quiero cumplir, pero estaré conectado en una especie de teletrabajo. No me retiro de la televisión porque regreso, pero por ahora me tomo un respiro. Ya regresaré presencial con más conocimiento", dijo.

Agregó que desde la ciudad de San Sebastián se enlazará en vivo para presentar los "huariques" de la madre patria.



Proyectos gastronómicos televisivos

A su regreso, Choca sostuvo que conducirá un programa gastronómico y no descartó también estar frente a MasterChef, que vuelve por América TV.

"A raíz de que el canal hizo oficial la adquisición de MasterChef, a mí me tocó estar en todo el tema de las coordinaciones, hasta el momento estoy involucrado y emocionado porque es el reality más importante de gastronomía a nivel mundial. Hace varios años lo hizo Gastón Acurio y ahora regresa el espacio con un nuevo desarrollo", refirió.

Entrevistaría a Magaly Medina

A pesar de que no comparte con su estilo de programa, "Choca" mencionó que entrevistar es su pasión y no descarta a ningún personaje en su canal de YouTube, entre ellos a Magaly Medina.

"No tengo problemas de entrevistar a cualquier persona, es delicioso sacar información a personas que te agradan o a las que no", precisó.

Asimismo, expresó que no hace caso a las críticas de la conductora de ATV y también sobre quienes piensan que satura con su presencia la televisión.

"Siempre me ha encantado trabajar. Entiendo que hay cosas que a uno le puede molestar, pero allá uno tiene la potestad de responder o no. Si uno decide estar en pantallas sabe que se expone a todo tipo de comentarios, verdaderos o falsos. Y si he estado en muchos programas, eso es una percepción, pero sí he aceptado muchos retos", agregó.

