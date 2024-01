"Te amo esposo mío eterno": el mensaje de la esposa de Pedro Suárez-Vértiz

Al conmemorarse una semana de la muerte del cantautor Pedro Suárez-Vértiz, su esposa, Cinthya Martínez, recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de emotividad y recuerdos.

En un relato dirigido a la memoria de su esposo, la empresaria expresó que la familia aún sigue encontrando consuelo de manera gradual frente a la partida del intérprete de Me elevé, un proceso que, según dijo, ha fortalecido aún más los lazos familiares.

"Hola mi esposo, hoy se cumple una semana desde tu partida. Una semana que ha marcado el peor día de mi vida. En casa seguimos en calma, asimilando día tras día esta pérdida y más unidos que nunca con mis hijos", compartió Martínez.

Como se sabe, ella mencionó que hace unos días tomó la decisión de seguir la tradición del artista, por lo que hará una publicación diaria en redes, tal como él lo hacía.



Cinthya Martínez revela anécdota de su matrimonio con Pedro Suárez-Vértiz

Cinthya Martínez aprovechó la ocasión para rememorar una anécdota de su matrimonio religioso con el cantante. Acompañando sus palabras, ella compartió una foto de Pedro teniendo al mar de fondo y luciendo su anillo de bodas.

"Amor mío, qué hermoso sales en esta foto tomada en la playa La Encontrada en el muelle. Ese aro de matrimonio que llevas ahora, lo uso yo. Me lo dieron hace una semana...", relató.

Martínez narró que, durante su matrimonio religioso en el año 2000, ambos optaron por aros de oro blanco. Recordó con cariño un incidente en el que Pedro perdió su anillo en la playa. A pesar de la pérdida, destacó el gesto de su esposo al intentar recuperarlo.

"Nos hicimos los aros de oro blanco porque tú decías que no los querías de oro amarillo, bueno, al poco tiempo, un día bajaste a la playa Waikiki de la Costa Verde a meterte un chapuzón y se te salió el aro en el mar en la orilla, se te perdió y llegaste a la casa muy preocupado a contarme...", recordó.

"Al día siguiente, a las 6 de la mañana, me despertaste y dijiste que te ibas a Waikiki nuevamente porque estabas seguro que había bajado la marea a esa hora y habría la posibilidad de que lo encuentres, y realmente fuiste y lo buscaste, obviamente no lo encontraste y tuviste que luego mandar a hacer aros nuevos y yo por eso siempre he tenido 2, pero hoy tengo 3 con el tuyo esposo mío", comentó.

Cinthya concluyó su mensaje expresando su amor eterno y resaltando la habilidad de Pedro Suárez-Vértiz para convertir momentos difíciles en experiencias memorables.

"Así de maravilloso siempre has sido en todo lo que has hecho. Te amo esposo mío eterno por esos detalles y los millones de nuestros más de 30 años juntos. Buenos días amor. Buenos días a todos", concluyó.

¿Arena Hash hará homenaje a Pedro Suárez-Vértiz?

Patricio Suárez-Vértiz respondió a las especulaciones de un posible homenaje de los tres integrantes restantes de Arena Hash a Pedro Suárez-Vértiz. El también compositor mencionó que por ahora no están pensando en hacer un homenaje ya que esperarán lo que decida su esposa Cynthia y sus dos hijos.

“Es muy pronto para hablar de homenaje de Arena Hash. Vamos a ver que nos dice el tiempo. Si se decide hacerse un homenaje se le va a hacer. Ahora, estamos impactados por la noticia en familia”, dijo.

Finalmente, contó que el único mensaje que deja su Pedro Suárez-Vértiz para sus seguidores es que lleven “una vida feliz” como él lo hizo. “Pedro quería decirles a todos que la vida es bella”, refirió.