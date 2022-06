Christian Meier volvió a la música con el lanzamiento de su tema "Deja Vu". | Fuente: Instagram / Christian Meier

Con 51 años, el actor Christian Meier ha tenido experiencias en su vida sentimental que le han llevado a tener algunas certezas. Una de ellas, que el fin de un matrimonio no significa necesariamente una derrota.

Sobre este y otros temas conversó el también cantante, que hace poco volvió a la música con su tema "Deja Vu", durante una entrevista con Verónica Linares para su canal de YouTube. "No hay que pensar que la ruptura de un matrimonio es el fracaso de algo o de alguien", dijo al respecto.

"Cuando termina un matrimonio por ‘A’ o ‘B’ o por lo que sea, eso es lo que tenía que durar y no importan las razones. Yo soy un fiel creyente de que las relaciones de pareja se deben disfrutar el tiempo que duren. Unas son más largas y otras son más cortas", indicó.

Asimismo, Christian Meier aseguró que no guarda "ninguna ilusión" en tener nietos. "Pero cuando mis hijos crezcan y se casen, mis nietos serán bienvenidos, porque como dice mi padre, los nietos traen triple felicidad a la casa", manifestó.

Christian Meier regresa a la música con "Deja Vu"

Christian Meier regresó a la música con "Deja Vu", su nueva canción que ya está disponible en todas las plataformas musicales. Compuesta por el propio artista, el tema tiene ese estilo rockero que siempre ha distinguido el trabajo musical del ex Arena Hash.

"Para descubrir quiénes somos y qué es lo que queremos, hay que volver... desenterrar nuestras raíces y ver de qué estaban hechas. Esa era la premisa de 'Deja Vu'; si quería volver a escribir nueva música, debía regresar al género que me inspiró a hacerla en primer lugar", expresó.

Meier también sostuvo que el lanzamiento de este nuevo tema es una excusa perfecta para regresar al sonido que lo formó, pero con las herramientas y la madurez con la que hoy cuenta y que no tenía a la mano a los 20 años.



"'Deja vu', es el primero de varios sencillos que tuvieron que esperar hasta este momento para encontrar su voz y sonido", agregó el artista.

El sencillo es el primero de varios que el artista peruano compuso durante la pandemia y que verán la luz en los próximos meses en un disco. Esta pieza musical viene acompañada de un videoclip dirigido por el propio cantante; además cuenta con un cameo de su hijo, Stefano Meier.



