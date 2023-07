Christian Meier y Andrea Bosio: estas son las primeras imágenes de su boda [FOTOS]

Después de dos semanas de haber contraído matrimonio de manera privada, Christian Meier y Andrea Bosio revelaron las imágenes de su boda. En esta ceremonia familiar donde también asistieron amigos muy cercanos, el cantante de 53 años y su esposa de 26, se dieron el "sí, acepto" en Vista Valley Country Club, en el condado de San Diego, California.

Por la vista llena de naturaleza y rústica, los novios escogieron este lugar para celebrar su unión frente a 120 invitados. Entre ellos se encontraba el exfutbolista peruano Claudio Pizarro, que viajó de Escocia a Estados Unidos para la recepción. Asimismo, la actriz Ana de la Reguera, el actor Juan Pablo Espinosa y los socios de Christian en su productora ‘Kuna’, el director Ricardo de Montreuil y productor Ivan Orlic.

Por otro lado, algunos famosos también iban a ir a la boda de Christian Meier y Andrea Bosio como Ricky Martin, pero se disculpó por no asistir ya que está de gira. En la ceremonia, el padre de la joven fue quien la llevó al altar mientras de fondo se escuchaba la versión de Hailey Reinhart de la canción Can’t Help Falling In Love. El novio fue llevado del brazo por su madre, la Miss Universo 1957, Gladys Zender.

Stefano, Taira y Gia, hijos de Meier, le dedicaron unas emotivas palabras a su padre para luego dar inicio al intercambio de anillos y los votos. Finalmente, sellaron su amor con un beso siendo marido y mujer.

Andrea Bosio lució un vestido de la diseñadora australiana Miss Scarlett. El traje del novio fue diseñado por Carlos Eduardo Martínez, para la línea “Sobre medidas” de Carlos Nieto en Bogotá, ColombiaFuente: ¡HOLA!

Andrea Bosio y Christian Meier en la ceremonia de su boda en el Vista Valley Country Club, en el condado de San Diego, California.Fuente: ¡HOLA!

La familia de Andrea Bosio y de Christian Meier en la boda realizada el 1 de julio en Estados Unidos.Fuente: ¡HOLA!

La fiesta en la boda de Christian Meier

Luego de la ceremonia, la familia y los amigos celebraron con una gran fiesta la unión de Christian Meier y Andrea Bosio hasta la media noche donde hubo una combinación de géneros musicales: desde los merengues de Juan Luis Guerra, pasando por el rock de los ochentas hasta los vallenatos de Carlos Vives.

Cabe resaltar que no faltó la salsa y el reguetón. Al término de los festejos, los recién casados y algunos invitados continuaron la celebración en el rooftop de un exclusivo hotel frente al mar en Oceaside, California.

¿Qué dijo el novio sobre su matrimonio? “Definitivamente lo más emotivo fueron los mensajes y testimonios de la madre de Andrea, así como los de mis tres hijos. Mención aparte merece el cariño recibido por parte de los invitados, quienes viajaron desde tan lejos para estar con nosotros en un día tan especial. Eso tal vez ha sido lo más destacado”, expresó Christian Meier para ¡HOLA! Américas.

Por su parte, Andrea Bosio también se mostró emocionada de su matrimonio y confesó estar feliz de iniciar una nueva vida con el cantante: “Christian y yo somos un equipo en lo personal y en lo profesional. Nos apoyamos mutuamente y aprendemos el uno del otro porque sabemos que esa es la clave para seguir creciendo juntos. Desde hace varios meses me uní a su compañía, Oliverdog Entertainment, para liderar las campañas de marketing de los lanzamientos musicales de Christian, así como también negociaciones y contratos para sus producciones audiovisuales y acuerdos comerciales. Tener la oportunidad de trabajar en lo que me gusta y de la mano de Christian es realmente un privilegio ya que también nos permite pasar bastante tiempo juntos”, señaló.