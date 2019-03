Claudia Meza podría tener su título de Miss Trujillo de vuelta

Claudia Meza fue coronada Miss Perú Trujillo 2019 en setiembre pasado. | Fuente: Instagram

Claudia Meza, coronada Miss Trujillo en setiembre pasado y destituida por la organización regional hace dos días, podría tener su corona de vuelta. Jessica Newton, directora de Miss Perú, contó a RPP Noticias que conversó con Alberto Picón, uno de los organizadores de la edición La Libertad del certamen, para que reconsiderara su decisión.

"Yo he sido muy clara: ella no es una de mis reinas titulares, es una de mis candidatas. Es una de mis candidatas y merece todo mi soporte y lo va a seguir teniendo. Yo he conversado con Alberto Picón y creo que en este momento ella necesita que le estemos apoyando. Ojalá, después de nuestra conversación, él tome la decisión correcta", contó.

SIN CORONA

Claudia Meza explicó, en entrevista, con Magaly Medina, que para ella la noticia fue una sorpresa ya que "ninguna persona de la organización le notificó su destitución del cargo".

"Yo me he enterado al igual que todos por la televisión, no estaba enterada de que me habían destituido. A mí no me informaron por ningún medio, ninguno de mis directores regionales. Absolutamente nada. Yo tuve una conversación con ellos yme dijeron que aún mantenía el título de Miss Trujillo", dijo.