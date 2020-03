Alondra García Miró reveló que viene pasando la cuarentena en Brasil. | Fuente: Instagram / Alondra García Miró

La rápida expansión del nuevo coronavirus hizo que muchos peruanos quedaran varados en el extranjero. Este, sin embargo, no parece ser el caso de Alondra García Miró, quien recientemente confesó que se encuentra pasando el confinamiento en Brasil.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo, de 28 años, reveló que se encuentra en el país carioca mientras transcurre la cuarentena producida por el COVID-19. Así lo dio a conocer luego de que un internauta le preguntara por su paradero mediante sus ‘stories’.

“Estoy en Brasil, como ustedes saben he vivido en este país hace muchos años. Hablo portugués desde la primera vez que vine, pero no lo practico mucho, porque me da vergüenza”, dijo la también empresaria.

Llamó la atención entre sus seguidores que Alondra García Miró se encuentre en el mismo país donde reside actualmente Paolo Guerrero, con quien mantiene una relación sentimental.

Alondra García Miró reveló que se encuentra en Brasil, país donde también vive Paolo Guerrero. | Fuente: Instagram / Alondra García Miró

EXPECTATIVAS A FUTURO

Como se recuerda, a inicios de febrero, Alondra García Miró expresó sus deseos de casarse con su actual pareja, en alusión a Paolo Guerrero.

“Claro que sí [me gustaría]”, dijo a la revista Somos ante la posibilidad de casarse con Guerrero. “Pero todo a su tiempo. Lo dejo en manos de Dios. Cuando tenga que ser, será. Cuando sea, lo contaré”, añadió.

Sin embargo, para García Miró, el matrimonio no es algo cercano todavía. “En algún momento, esperemos que sí. Por ahora ando superenfocada en mi trabajo”, manifestó. Asimismo, afirmó que es una persona “muy creyente” y espera que un sacramento como el matrimonio se dé hasta que la muerte los separe.

“Deseo, con todo mi corazón, un matrimonio para toda la vida. Hoy en día pasa mucho: empiezan los problemas, las papas queman y las parejas se separan. No es así. Uno tiene que tener compromiso con todo lo que haga”, expresó.