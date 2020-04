Anahí de Cárdenas cuenta lo que hace en cuarentena. | Fuente: Instagram

La actriz Anahí de Cárdenas compartió, a través de su cuenta de Instagram, un motivador mensaje en el que incluye el usar pijama durante la cuarentena.

De Cárdenas recalcó que el permanecer con la pijama no ha detenido sus labores, todo lo contrario, ha realizado varios proyectos desde casa. "Me encanta estar en piyama sobre todo en mi casa. Siento que en algún momento dije: párate, vístete, arréglate, que esta cuarentena no te pare", explicó.



"Y sí, la cuarentena no me ha parado, he creado una empresa, formado una ONG, dictado clases, he estado escribiendo, haciendo desayuno japones, tik toks entre otras cosas más... pero ya me rendí con la ropa. Piyama all the way", añadió.

La intérprete peruana señaló que se maquilló para una sesión de fotos, pero al finalizar optó por ponerse de nuevo su piijama. "Hoy tuve que arreglarme am para unas fotos y me quedé con la cara “producida", pero regresé a mi estado natural piyamesco", anotó Anahí de Cárdenas.

Asimismo, Anahí de Cárdenas comentó que los días que realiza quimioterapia prefiere descansar, pero los demás días aprovecha para hacer lo que su cuerpo y mente necesita.

"Los lunes de quimoterapia son días duros y los estoy tomando como días de descanso. Los demás días sí me siento mejor, los aprovecho al máximo, o no. Depende de lo que mi mente y mi cuerpo me pida. Hay que escuchar a nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo, el físico y el no físico. Respirar y pregúntate cómo estás hoy", señaló.

"Siente tu cuerpo, tus pies, tus pantorrillas, tus manos, tu respiración, tu cara. Paso a paso. Luego decide qué hacer. No hagas como yo hoy, que me levante apurada me tome 2 cafés y me puse a trabajar, a no ser de que tengas qué! Besos y feliz cuarentena", concluyó.