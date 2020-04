La cantante pidió a sus seguidores quedarse en casa y acatar las normas que dictó el Gobierno. | Fuente: Instagram

Tras confirmar que está pasando la cuarentena en Rusia con Jefferson Farfán. Yahaira Plasencia habló a sus seguidores sobre cómo está llevando estos momentos al estar lejos de su familia. La cantante además, pidió a sus seguidores permanecer en casa y acatar las normas que dicte el Gobierno.

En conversación con el programa "Estás en todas", Plasencia dijo que si bien ella se ha visto afectada ya que desde su producción musical hasta los shows que tenía preparado se ha quedado en stand by, pero que lo mejor será aguardar hasta que esta pandemia de coronvirus se controle.

"Es complicado por los shows que se han cancelado, pero hay que tomarlo de la mejor manera y ser realistas. Estamos en una pandemia fuerte y sin salud no se puede hacer nada. Hay que rogar a Dios y esperar que todo esto pase", señaló.

Asimismo, la intérprete de 'Cobarde' comentó que durante esta cuarentena está intentando seguir su rutina desde casa como hacer ejercicios y seguir practicando sus vocales haciendo karaokes.

"Tomemos con calma todo. Al inicio nos va a afectar y nos va a entristecer, pero todo pasa por algo. Todo pasa por algo", expresó Plasencia.

"No subestimen este virus que no es broma. No se cuantos contagiados hay en Llima, van a subir los fallecidos así que pofavor quédense en casa", agregó.