Dina Páucar espera que el presidente Martín Vizcarra envíe ayude a Huánuco, su ciudad natal. | Fuente: Instagram

Dina Páucar rompió en llanto luego de ver la situación que está viviendo Huánuco debido al aumento de contagiados y fallecidos por el nuevo coronavirus en su ciudad natal. La artista folclórica no pudo contener sus lágrimas en una entrevista para un medio local y pidió al presidente Martín Vizcarra que apoye en esta crisis.

“Nos falta oxígeno, nos falta personal médico en Huánuco. Tengo el corazón estrujado. Con mucha pena de que Huánuco esté tan abandonado, es verdad todo el Perú está pasando momentos muy difíciles, es doloroso poder sentir más cuando uno es artista, porque has estado en esos lugares”, aseguró.

Además, se unió al pedido de su colega Pelo D’Ambrosio quien también hizo un llamado al mandatario: “Al presidente de la República le pedimos encarecidamente tener más atención a Huánuco. Por favor se lo suplicamos, por nuestras familias que se nos están yendo”, se le escucha decir.

Por otro lado, Dina Páucar comentó que Huánuco está siendo olvidado por el gobierno regional y eso no puede ser posible: “Lamentablemente no puedo ir a hacer la marcha porque también me encuentro delicada de salud, es muy triste hacer este pedido porque todo el Perú está en emergencia. Pero por favor, se lo pedimos de corazón”, agregó.

La intérprete peruana confesó que se siente con las manos atadas y salir en los medios es la única manera de que se haga escuchar: “Nos sentimos con las manos atadas, nuestra única arma es poder llamar a los programas para que las autoridades tengan consideración por Huánuco, por favor”, finalizó.

MENSAJE PARA LOS HUANUQUEÑOS

En el concierto benéfico virtual “Unidos 4”, organizado por el RPP Noticias, tuvo entre sus grandes artistas a Dina Páucar quien envió fuerzas a sus amigos de Huánuco por la crisis que están pasando:

“Queremos ayudar a todos nuestros amigos de costa, sierra y selva. Todos hemos pasado momentos sumamente difíciles. Prácticamente estamos muy tristes, pero eso no nos impide a seguir regalando nuestro talento”, comentó.

“Queremos agradecer a RPP por darnos la oportunidad de cantarles porque eso nos llena de nostalgia y alegría, aquí estamos, saliendo adelante y quiero decirles a nuestros compatriotas que Dios hará que esto termine. Felices Fiestas Patrias a cada uno de mis peruanos que viven en diferentes lugares”, dijo Dina Páucar antes de continuar con su presentación.