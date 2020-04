Beto Ortiz se sometió a una prueba rápida para descartar si padece de nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram / Beto Ortiz

Luego de conseguir un vuelo chárter para volver al Perú desde Estados Unidos, Beto Ortiz cumple su cuarentena en un hotel de Lima y, para descartar si padece la COVID-19, decidió someterse a una prueba rápida de descarte.

Así lo informó a través de sus redes sociales, donde junto a una fotografía en la que se le ve junto a tres miembros del personal médico de EsSalud, reveló cuáles fueron sus resultados y cómo se lleva a cabo este tipo de exámenes.

“El Dr. Frank Flores y su equipo de tecnólogos médicos de ESSALUD acaban de anunciarme que el resultado de mi prueba ha sido NEGATIVO”, escribió el exconductor de “El valor de la verdad” desde su cuenta de Instagram.

Tras obtener estos resultados, Ortiz no dudó en mostrarse contento. Y, seguidamente, explicó cómo funciona la prueba rápida que descarta si alguien padece el nuevo coronavirus. Al respecto, el periodista señaló:

“La prueba de inmunoglobulina o prueba rápida se usa así: Te pinchan un dedo para sacarte una gotita de sangre y la colocan en el dispositivo a esperar el resultado. Si te sale la letra M significa que en este momento tienes una infección AGUDA de coronavirus. Si te sale la G significa que tienes la infección en desarrollo desde hace más de 7 días y ya has generado anticuerpos. Si te sale la C (como a mí) significa que la prueba no ha detectado anticuerpos del virus en tu sangre”.

Como se recuerda, Beto Ortiz estaba de vacaciones en Nueva York (EE.UU.) cuando se dio el cierre de fronteras por el nuevo coronavirus. Él tuvo que trasladarse primero a Miami, donde existe un menor número de contagiados, y de allí tomó un vuelo de vuelta.

En conversación con el programa "Magaly TV: la firme", el periodista explicó que consiguió un vuelo chárter (no un vuelo humanitario) que llevaba a repatriados. El pasaje de vuelta le costó US$ 1.000; pero señaló que le urgía retornar.