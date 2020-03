Verónica Linares espera a su segundo bebé. | Fuente: Instagram

La presentadora de noticias, Verónica Linares, ha recibido duras críticas y hasta insultos por parte de inescrupulosos, que consideran que la periodista no debe trabajar debido a que está gestando.

Ante ello, Verónica Linares respondió a sus crtícos y rechazó los insultos que ha recibido. Asimismo, manifestó su fastidio de que hayan personas que la ataquen de esta manera.

"Hay gente que me insulta, pero a la gente le gusta insultar siempre. Ellos creen que yo sigo trabajando porque quiero perder a mi hijo. Piensan que yo estoy viniendo a trabajar a propósito: ‘Porque tengo 43 años, porque no me muero de ser mamá otra vez y porque quiero perder a mi hijo’, eso es bien estúpido y yo no puedo estar respondiéndole a cada estúpido que me escriba por redes sociales", comentó Linares para dirario El Popular.

En ese sentido, la conductora de América Tv se refirió a la cuarentena que se ha adoptado en el país por el coronavirus y explicó quienes son los más propensos a contraer el covid-19.

"Los pacientes vulnerables son pacientes que tienen una enfermedad, un joven que tenga hepatitis, que tenga alguna patología, que tenga diabetes. En los adultos mayores es diferente, a partir de los 60 o 70 años son una población vulnerable", sostuvo.

"El problema con las embarazadas es que si a mí me tuvieran que dar un antibiótico, si que contrajera una enfermedad, es que no podría tomar", añadió la periodista.

Asimimso, Verónica Linares manifestó que está preocupada por algunos miembros de su familia, que sí son parte de la población vulnerable, y aclaró que ella se encuentra en buen estado de salud.

"Yo no me voy a morir, no le voy a pasar ninguna enfermedad a mi bebé y lo que más me preocupa ahora es mi suegro que es un paciente con cáncer y mi mamá que tiene diabetes", sentenció.

EMBARAZADA A LOS 43 AÑOS

La periodista Verónica Linares sorprendió la semana pasada a los televidentes y hasta a su amiga, la conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, pues anunció en el programa matinal que está en la dulce espera.

La revelación provocó que todos los miembros de la producción aplaudieran, mientras que Rebeca seguía sin creerlo y le reclamó a Verónica por no darle la primicia. “Estaba esperando que pase un tiempito”, dijo la periodista.

De acuerdo a lo que comentaron en vivo, Verónica Linares esperaba cumplir los tres meses de embarazo para poder anunciarlo.. Además, sostuvo que temía que Escribens no pudiera guardar el secreto y se comentara en las pantallas.

Cabe anotar que este será el segundo bebé de la periodista Verónica Linares.