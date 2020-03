El conductor Nicola Porcella espera que la cuarentena pase rápido para volver a acercarse a su hijo. | Fuente: Instagram

Nicola Porcella aseguró que no está pasando bien la cuarentena ya que, desde hace una semana, no puede ver a su hijo Adriano. De acuerdo con las declaraciones del exchico reality, espera que el virus y la medida de distanciamiento social pasen para volver a abrazarlo.

“La estoy pasando súper difícil porque no puedo ver a mi hijo y eso es algo que me está desesperando. Pero tengo que ser responsable y acatar las órdenes que nos ha dictado el gobierno si no, esto se va a seguir propagando", dijo el conductor de "Todo por amor".

Además, Nicola Porcella espera que las personas se tomen en serio el aislamiento social ya que hay quienes sufren porque no pueden ver a sus familiares:

“La gente cree que es un simple resfrío y no lo es. Entonces, hay que ponernos en lugar de las otras personas. Hay mucha gente que está viviendo con pacientes, con gente de alto riesgo y es súper complicado. Por eso, en lo único que pienso es en mi hijo, en que termine todo esto y en correr a abrazarlo”, sostuvo al diario Trome.

Por otro lado, Nicola Porcella se defendió de las críticas al programa “Todo por amor”, que conduce junto con Karina Rivera, ya que los televidentes pensaron que salía en vivo.

“No han sido programas en vivo, pero igual tratamos que la gente en sus casas pase un buen rato, ya que para nadie es fácil estar tanto tiempo en cuarentena”, señaló.

El conductor reconoció que estas semanas son difíciles, pero está haciendo caso a mantenerse en casa y seguir el distanciamiento social.

Nicola Porcella pidió que hagan caso a las medidas de las autoridades para evitar que continúe la propagación del coronavirus.