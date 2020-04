Estoy muy preocupado por los artistas, y personas que trabajan con ellos, porque TODOS van a entrar en bancarrota debido al distanciamiento social obligatorio, decretado mundialmente. Ningún artista, ni los más millonarios, pueden guardar pan para Mayo, porque en cada disco y giras nuevos, invierten todo lo que tienen. Porque la carrera artística es una apuesta constante. Mientras más dinero tienes, más catastrófica es tu caída si tu disco no funciona. No en vano Michael Jackson terminó debiendo 200 millones de dólares en su último año de vida. Sé que Alejandro Sanz estaba debiendo millones también, y estaba iniciando gira para amainar el desbalance. Por lo que no quiero ni imaginar la presión que tiene hoy con la para, producto de la pandemia. En estos momentos de sequía absoluta (que en mi opinión durará hasta 4 meses después de la aparición de la vacuna), los más beneficiados son los artistas chicos, los que ganaban poco. Pues no tienen deudas millonarias ni sueldos que pagar. Los artistas chicos se mueven de acuerdo al ‘bolo’ (pago jornal por cada show), por lo tanto pagan bolos a su staff, no sueldos. A mí el padecimiento neurológico que tengo, me agarró en plena promoción del álbum ‘Amazonas’, que me costó cerca de 100 mil dólares. Producción que, debido a mi intempestivo retiro, nunca pudo obtener ganancias por conciertos. Tuve que seguir pagando colegas, universidades, la hipoteca del departamento que le compré a mi mamá, seguros médicos, etc. No sé cómo hice. Como tampoco sé cómo lo hago hoy. Simplemente no pienso mucho porque si lo hago me vuelvo loco. Recordar el refrán de mi sabia tía Guiche: “Una cosa con los años aprendemos, más grande es el miedo a la pena, que la pena que tenemos”, siempre me dio fuerzas. Los dejo con mi canción “Déjame Vivir”, en tiempos de coronavirus. Buenos días amigos y feliz martes para todos.