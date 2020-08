Stephanie Orúe contrajo el nuevo coronavirus y cumple con el aislamiento. | Fuente: Instagram

Stephanie Orúe reveló que contrajo el nuevo coronavirus, sin embargo, aseguró ser asintomática ya que, si no se hubiera realizado la prueba, no podría saber que dio positivo. La actriz comentó que se encuentra cumpliendo con el aislamiento obligatorio para no contagiar a su familia.

“Estoy en cuarentena 2 semanas. Soy asintomática. No he sentido ningún efecto del virus, pero por prevención y para cuidar a mi entorno es que estoy haciendo la cuarentena”, dijo para el diario Trome.

Por otro lado, aseguró que no está cumpliendo con un tratamiento médico por lo que recurrió a lo natural como comer sano, hacer deporte y más: “Canalizo mi energía con otras actividades en el hogar”, expresó la artista.

Asimismo, comentó que no está yendo a grabar el programa “Aprendo en casa” y su reemplazo en la conducción es Miluska Eskenazi. “Me está apoyando estas dos semanas”, dice la actriz.

“Si no me hacía la prueba hubiera seguido trabajando como si nada, pero gracias a Dios, a la vida y al universo por habérmela realizado”, concluyó Stephanie Orúe quien pidió a sus seguidores que eviten salir ya que el virus está en todos lados.

ORÚE EN APRENDO EN CASA

Por otro lado, Stephanie Orúe comentó al mencionado diario de que su trabajo en “Aprendo en casa” le ha permitido adquirir algunos conocimientos que antes no tenía muy claros, como los de tipo financiero, por ejemplo.

“Con el tema de educación financiera, lo que he logrado es aterrizar toda esa información que a veces no prestaba mucha atención. Tuve que empaparme del tema y así me he dado cuenta que es muy importante”, expresó.

Además, la actriz manifestó que la producción del programa está atenta a evaluar aspectos que podrían mejorar. “Por ejemplo, estamos buscando un ‘look’ que sea más neutral para mi aparición en la pantalla”, señaló. Y también evalúan la opción de que docentes y conductores interactúen en el set. “Ahora tenemos la posibilidad de que los alumnos nos escriban y envíen fotos de sus tareas, estas las publicamos todos los viernes”, agregó.

De acuerdo con Orúe, que el Minedu haya optado por ella y Patricia Barreto para la presentación del espacio responde a una “estrategia” que consistió en establecer un “vínculo, una conexión, con los jóvenes”. “Sería muy interesante que más artistas preparados se pongan al frente de este proyecto”, puntualizó.