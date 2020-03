Magaly Medina criticó a Ezio Oliva por animar una boda en Trujillo. | Fuente: Composición

Magaly Medina criticó a Ezio Oliva por animar un matrimonio en Trujillo, el último fin de semana. La conductora consideró de irresponsable al cantante por la coyuntura que se vive en el mundo entero por el coronavirus.

Como se recuerda, el mismo Ezio Oliva había confirmado hace unos días que iba a suspender todas sus presentaciones para evitar la propagación del virus Covid-19.

"Claro, él tenía que ir a cantar a Trujillo. Se fue a un centro de convenciones donde se realizaba una boda, no sabemos cuanta gente había. De nosotros depende, no importa si perdemos plata, pero tienes que enseñarlo a los demás a ser responsables. En ese sentido Ezio Oliva no fue responsable porque no debió asistir. Si canceló sus concierto, debió hacer lo mismo con esa boda", dijo Magaly Medina.

El intérprete de "30 Horas" estuvo el último fin de semana animando una boda en Trujillo y en su discurso señaló que él es consciente de lo que sucede en el mundo, pero no podía fallarle a la pareja que lo contrató.

EL ANUNCIO DE EZIO OLIVA

Ezio Oliva se suma a los artistas que han suspendido o cancelado sus presentaciones, luego que el presidente Martín Vizcarra prohibiera los eventos que congreguen más de 300 personas por el coronavirus.

En ese sentido, Oliva publicó en su cuenta de Instagram un video dirigido a sus fanáticos de la ciudad de Juliaca, en Puno, para dar a conocer que su show será reprogramado.

"Hola Juliaca querida (...) como saben, estamos pasando por un momento en que la verdad debemos de ser muy responsable y hacer absolutamente todos nuestros esfuerzos para poder reforzar la prevención en todo el Perú y que no haya más gente que se contagie", dijo en el clip.

Aunque el cantante no indicó la fecha en la que se realizaría el evento, manifesto sus deseos de que la emergencia por el coronavirus pase y pueda cumplir con sus pendientes.

"Es por eso que hemos decidido reagendar la fecha del concierto. Tenía muchas ganas de ir pero hay que ser responsables, así que hasta que las autoridades pertinentes no nos den las garantías de que podemos hacer los conciertos y que ya nadie se va a contagiar", sostuvo.

"Vamos a tener que esperar un poquito, con muchísima pena, pero pensando en los demás y siendo muy responsabes. Así que a cuidarse. Los quiero mucho", concluyó el intérprete de 30 horas.